Calleja: "En casa ya no se pueden escapar más puntos"

Villarreal , 23 nov .- Javi Calleja, entrenador del Villarreal, declaró que están presionados desde hace tiempo por no ganar en su estadio en el campeonato liguero y que deben de "tener confianza" porque "en casa ya no se pueden escapar más puntos".

"Debemos saber convivir con la presión y hacer un buen encuentro", señaló Calleja, que afirmó que deben salir tranquilos en su estadio. "Ya no va lo del partido a partido, es jugada a jugada, donde debemos dar el máximo", añadió.

Según el técnico, el descanso liguero por los compromisos de las selecciones les "ha servido para recuperar a algún jugador, para hablar, para pulir errores y para afrontar el partido de la mejor manera posible".

Calleja apuntó que los jugadores internacionales que han jugado con sus respectivas selecciones - Toko Ekambi, Funes Mori y Chukweze- han llegado "tras viajes largos y haber jugado mucho" en el caso de los dos primeros y que por su parte, Chukweze ha llegado "fresco y bien".

El entrenador madrileño no dio lista de convocados porque prefiere "esperar a última hora para ver cómo están los jugadores" y no dar pistas a su próximo rival, el Real Betis, que "tiene unas señas de identidad muy claras y que no van a cambiar".

"Espero un rival que quiera el balón y mantenga posesiones largas, pues son el mejor equipo en La Liga en eso", comentó Calleja, que añadió que "lo hicieron en Barcelona y lo harán aquí".

Por eso, el entrenador del Villarreal admitió que trabajan para ser "dueños del balón" para evitar un "monólogo del Betis" y que también quieren "controlar el juego y hacer daño". El técnico cree que puede ser "un muy buen partido entre dos equipos que querrán el balón".

Calleja ve fundamental el apoyo de la grada en un encuentro ante un rival complicado como es el Real Betis y por ello no duda en llamar a la afición. "Debemos superar estos momentos juntos, todos los que sientan al Villarreal los necesitamos", explicó.

Ante las ofertas que han sonado para Fornals, el entrenador señaló que lo ve "tranquilo, fino y acertado y con muchas ganas de estar aquí" y que no le preocupa que se hable porque ve "normal que el resto de equipos se fijen en él".

En referencia a Sansone, Calleja reconoció que "es un jugador muy positivo y que favorece al equipo" y de Samu Chukweze valora que "no le pesa" llevar poco en el primer equipo y que demuestra que es "desequilibrante", "tiene descaro" y es un jugador clave.

Ante la recuperación de algunos jugadores, Calleja aseguró que podrían contar con Javi Fuego para la lista de la semana que viene. Respecto a Bruno Soriano son optimistas y cautos y espera que "dentro de poco" pueda estar con ellos.