Bottas por delante de los Red Bull en el último viernes de Alonso en la F1

Abu Dabi, 23 nov (EFE).- El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) marcó el mejor tiempo este viernes, por delante de los Red Bull del holandés Max Verstappen y el australiano Daniel Ricciardo, en los ensayos libres del Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en la pista de Yas Marina; y que servirá de despedida al doble campeón mundial español Fernando Alonso.

Bottas cubrió, en su mejor giro, los 5.554 metros del circuito de la capital de los Emiratos Árabes en un minuto, 37 segundos y 236 milésimas, sólo 44 menos que Verstappen, primero en el poco orientativo ensayo matinal y segundo en el vespertino -coincidente con el horario de la calificación y la carrera-, que acabó con luz artificial y en la que, con neumático hiperblando, se marcaron los mejores tiempos; con los españoles Carlos Sainz (Renault) y Alonso (McLaren) en los puestos duodécimo y decimotercero, respectivamente.

Ricciardo, que el año que viene deja Red Bull y correrá para Renault, fue tercero -a 192 milésimas- en una jornada en la que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que hace un mes ya festejó en Ciudad de México su quinto título mundial -igualando al argentino Juan Manuel Fangio y colocándose a dos del alemán Michael Schumacher-, fue cuarto.

Hamilton rodó a 207 milésimas de su compañero finés, al que Mercedes debería intentar agradecer su encomiable labor de equipo, poniendo a su disposición toda su artillería pesada, con el fin de que intentar repetir la victoria que logró el año pasado.

Algo que intentará evitar Verstappen, a quien el francés Esteban Ocon (Racing Point Force India) -décimo en los libres y que en 2019 será probador de Mercedes, según anunció este viernes el austríaco Toto Wolff, jefe de equipo de la escudería alemana- le arruinó el triunfo en Sao Paulo. Y que, en primera instancia, buscará quitarle este sábado al alemán Sebastian Vettel el récord de 'poleman' más joven de todos los tiempos en Fórmula Uno.

Si consigue ser el mejor en la calificación, Verstappen, de 21 años, rebajaría en 17 días la edad con la que 'Seb' sorprendió al mundo firmando la 'pole' más joven de la historia un día antes de ganar en Monza con un Toro Rosso en 2008.

Vettel, cuádruple campeón del mundo, que encabezó el cuatrienio glorioso de Red Bull (2010-13), fue sexto este viernes y acabará segundo el Mundial, en su cuarto año -sin títulos- con Ferrari; por lo que lo único que está en juego en Abu Dabi es el tercer puesto final del campeonato.

Una plaza que se jugarán el finlandés Kimi Raikkonen -que el año próximo cambiará su Ferrari por un Sauber-, que suma 251 puntos; su paisano Bottas (237) y el propio Verstappen, al que le quedarían aún dos años para intentar ser el más joven campeón del mundo de la historia de la F1.

Algo que fue en su día (en 2005) Alonso, 32 veces triunfal en la F1, y que según adelantó Zak Brown, jefe de equipo de McLaren, y luego confirmó el doble campeón mundial asturiano, podría echar una mano en el desarrollo del monoplaza del año próximo, que pilotará para la escudería de Woking su compatriota Carlos Sainz.

Sainz -noveno en el ensayo matinal, en el que participó el polaco Robert Kubica, que el año próximo volverá a ser piloto oficial, con Williams- luce en su casco, aparte de su número -el 55-, el 14, en homenaje a Alonso; que el jueves había comentado a Efe sentirse "muy orgulloso" por los éxitos logrados para España y para su región; y por el Premio Príncipe de Asturias del Deporte que le concedieron el año de su primer título.

El madrileño giró 36 veces en el segundo entrenamiento y en su mejor intento paró el crono en 1:38.511, a un segundo y dos décimas de Bottas. Alonso, 32 veces triunfal en la F1, y decimonoveno en la sesión matinal -que McLaren empleó en hacer probaturas con miras al año próximo- acabó decimotercero una sesión que concluyó de noche.

En la mejor de sus vueltas, Fernando -que con motivo de su último Gran Premio luce un diseño especial tanto en el coche, como en el casco-, se quedó a casi segundo y medio del crono de Bottas.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point Force India) se inscribió por detrás de los dos españoles en la tabla de tiempos. 'Checo', octavo en el Mundial, a once puntos del compañero de Sainz, el alemán Nico Hülkenberg -con el que ser "el mejor de entre el resto" "the best of the rest") en un campeonato en el que sólo pueden ganar tres coches- se quedó a segundo y medio del crono de Bottas.