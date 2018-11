Baréin desmiente que planee castigar a quien boicotee las elecciones

Manama, 23 nov (EFE).- El ministro de Justicia de Baréin, Jaled al Jalifa, desmintió hoy que el Gobierno planee castigar a quien pretenda boicotear las elecciones parlamentarias y municipales de este sábado, en las que la oposición tiene prohibido participar.

Al Jalifa rechazó en una rueda de prensa los rumores acerca de que las autoridades planean retirar subsidios sociales a los ciudadanos que no acudan mañana a las urnas y aseguró que ese tipo de medidas deben ser reguladas por ley.

"No he sido informado de ninguna intención gubernamental de implementar medidas punitivas contra aquellos que no voten", afirmó el ministro.

Un órgano consultivo de los clérigos chiíes de Baréin, Ulemas de Baréin, hizo un llamamiento a la población de este país a boicotear las elecciones, por considerar que los votantes estarán ayudando a los "tiranos" que dirigen el reino.

"Hacemos hincapié en la necesidad de no sucumbir a las amenazas, la tentación o el terrorismo ejercido por las autoridades, que rehuyen de todos los reclamos de democracia y libertad de expresión", dijo en una a declaración divulgada este jueves el órgano chií, credo mayoritario en el país.

Activistas han denunciado que las autoridades de Baréin han amenazado con tomar represalias contra las personas que boicoteen los comicios.

Este miércoles el ex presidente del Parlamento Ahmed al Mullah divulgó un comunicado en el que apoyó que el Gobierno retire ayudas sociales, como subsidios a la vivienda y las pensiones de los jubilados, a aquellos que no voten en las elecciones.

Las elecciones celebrarán su primera vuelta este sábado y la segunda, en caso de que sea necesaria, el 1 de diciembre.

Estas son las primeras elecciones parlamentarias celebradas en Baréin después de que el Parlamento aprobara una ley el pasado mayo prohibiendo la participación de los partidos de oposición.

El Legislativo de Baréin es bicameral, el Parlamento es elegido cada cuatro años en comicios y los 40 miembros del Consejo de la Shura, la Cámara alta, son designados por el rey, el jeque Hamad bin Isa al Jalifa.

Las autoridades de Baréin, pequeño país insular gobernado por una monarquía absoluta suní, han reprimido duramente a la oposición después de las protestas de 2011, en las que participó, en especial, la población chií, mayoritaria en el país.