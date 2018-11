Audiencia Nacional mantiene las medidas cautelares al cuñado de Ana Rosa

Madrid, 23 nov (EFE).- La Audiencia Nacional ha mantenido las medidas cautelares de comparecer mensualmente ante el juzgado y comunicar sus salidas al extranjero al hermano del empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, investigado en el caso Villarejo.

En un auto, la sección tercera rechaza el recurso que presentó la defensa de Fernando Muñoz contra las medidas que le impuso el 2 de agosto pasado el juez Diego de Egea, que investiga en el caso Tándem las actividades del excomisario José Villarejo.

A los hermanos se les investiga por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de extorsión por contratar supuestamente los servicios de Villarejo para chantajear al magistrado inhabilitado Francisco Javier de Urquía y lograr así el cobro de una deuda.

Fernando Muñoz alegó en su recurso que los delitos no llegaron a consumirse, puesto que no encargó unos vídeos con los que se le pretendía chantajear y que afectaban a la intimidad de Urquía, pero la sala no entra a valorar estos aspectos de la causa.

Su hermano Juan Muñoz también recurrió sin éxito las medidas de prohibición de salir de España y de comparecer quincenalmente que el juez De Egea le impuso obligado por la Sala de lo Penal, la cual aceptó un recurso de la Fiscalía Anticorrupción en contra de la decisión el magistrado de dejarle en libertad sin medidas.