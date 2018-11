"This War Of Mine", un videojuego bélico que enseña a sobrevivir como civil

Madrid, 22 nov (EFE).- El videojuego "This War Of Mine", que pone el foco sobre un grupo de personas corrientes que debe sobrevivir ante un inesperado asedio bélico, ha presentado hoy su edición completa para Nintendo Switch, que saldrá a la venta el próximo 27 de noviembre.

"Si ocurre en la vida real, puede ocurrir en el universo del juego", es el razonamiento de Pawel Miechowski, guionista principal de esta aventura, cuya intención "no es entretener" sino "ofrecer una experiencia emotiva que pueda llevar a la catarsis" al jugador, según ha explicado el miembro del estudio polaco 11 Bit Sudios, que lo ha desarrollado.

Al contrario de otros juegos de supervivencia o guerra, en los que el punto de vista del usuario es el de un soldado o un guerrero, éste plantea un encuadre diferente, "extraño pero profundamente humano", según definición de la periodista bélica Pilar Bernal, también presente en el acto.

Para la reportera, la perspectiva propuesta por "This War Of Mine" puede lograr que el público entienda cómo es la vida en estas situaciones en las que el periodismo a veces fracasa, cuando sus representantes "se ponen del lado correcto: el de las víctimas que sufren".

El videojuego, que carece de tutoriales o una forma predefinida de jugar, presenta la guerra como "catalizadora de lo peor y también de lo mejor de la gente" y puede llevar a "situaciones inesperadas como el suicidio de los propios personajes", según ha explicado Miechowski.

Tampoco hay una forma objetiva de alzarse vencedor, más allá de "aguantar vivo hasta el fin de la guerra", algo que puede ocurrir "en cualquier momento".

El usuario debe controlar a un grupo de civiles que debe recolectar recursos alimenticios y médicos sin caer víctima de los francotiradores, mejorar el refugio en el que se encuentran y construir herramientas con todo tipo de materiales.

Los personajes encontrarán a otros supervivientes a los que el jugador debe decidir si ayuda, roba o incluso mata pues el principal objetivo es mantener a los suyos a salvo, lo que le enfrentará a decisiones cuestionables.

La historia está inspirada en el sitio de Sarajevo -uno de los asedios más prolongados en la historia bélica contemporánea, ya que duró cuatro años: de 1992 a 1996-, durante la guerra de Bosnia, un conflicto que llamó la atención del estudio polaco a raíz de una entrevista con un superviviente real.

Sin embargo, el videojuego se desarrolla en una ciudad imaginaria, "con el objetivo de mantener al usuario alejado de cualquier ideología política", según ha apuntado el director de la compañía.

La edición original para PC data de 2014 y cosechó ya entonces un "tremendo éxito" por su mensaje "anti-guerra" que le ha permitido ganar más de cien premios así como el reconocimiento por parte de la revista "Time" como uno de los mejores juegos del año.

La "Complete Collection" que llega ahora a Nintendo Switch incluye todo el contenido adicional lanzado posteriormente, como "The Little Ones", nuevos escenarios y narrativas o el contenido descargable "War Child", orientado a recaudar fondos para la ONG homónima que ayuda a los niños que viven en zonas bélicas.