Las razones del adiós de L.A.: "El cuerpo me pide expansión y conocimiento"

Madrid, 22 nov (EFE).- Luis Alberto Segura, "el bisonte que arrastró" L.A. desde "una isla en España y cantando en inglés" a telonear a Foo Fighters y Arcade Fire, echa el cierre a la banda en su mejor momento, aun con material como para editar "tres discos más". Razones no le faltan...

"Es muy sencillo", asegura el músico mallorquín al otro lado del teléfono. "Con una cabeza inquieta como la mía, llevo 10 años dando vueltas al mismo proyecto y poniendo toda la carne en el asador. El cuerpo me pide ahora expansión, aprendizaje y conocimiento", concluye en una entrevista con Efe.

No lo tenía en la cabeza cuando hace solo un año editó su último disco de estudio, "King of beasts", una de las grandes apuestas de la temporada para Sony Music.

"Cuando cogía la guitarra o el piano para componer, muchas veces grababa cosas que no iban a ser útiles para L.A., cosas que están en cajones y que no he utilizado, hasta que llega el momento en el que ese montón es muy grande y que lo necesito como parte de mi expresión", explica Segura (Palma de Mallorca, 1978).

De ello hablaba en el comunicado que lanzó hace unas semanas anticipando la parada indefinida del grupo. "Nuevas aventuras por descubrir", decía allí.

"Hay muchas cosas. Me vuelve loco el mundo de la música para películas y la instrumental. Además, me gusta el riesgo y con L.A. tenía un estabilidad muy cómoda. Me apetece volver al sufrimiento de qué pensará la gente, de sorprenderla", cuenta.

Hay más motivos. "Tengo tres niños y quiero estar con ellos", comenta en el preciso momento en el que se dispone a recoger a la mayor en el colegio.

"La crisis de los 40 existe. Yo acabo de cumplirlos y existe por la inercia de la sociedad, porque todo va muy a tope y te hace sentir que tienes todos esos años", admite, antes de referirse "al peso enorme" que supone haberse echado a la espalda "una empresa grande que funciona".

Pero no siempre fue así. Tras años como batería en otras formaciones, probó suerte con L.A. "en un país difícil como España, desde una isla y cantando en inglés".

En 2004 lanzó su primera grabación, "Grey coloured melodies", a la que siguieron "Bellflower blvd." (2005), "Welcome halloween" (2006) y "Heavenly hell" (2009), el primero con el apoyo de una multinacional.

El EP "Slnt flm" (2012) y "Dualize" (2013) lo mantendrían en la senda, pero el espaldarazo definitivo llegó con "From the city to the ocean side" (2015) y "King of beasts" (2017), ambos con Sony Music, considerados por la crítica como dos de los mejores discos españoles de esos años, convirtiendo "el hobby en una forma de vida".

"Cumplí sueños como grabar en los Sound City de Los Angeles, el estudio en el que Tom Petty grabó 'Wildflowers'. Es algo que me llevo a la tumba como parte del top 5 de mi vida profesional. ¡Y tengo un cartel del festival de Reading con mi nombre!", celebra, antes de citar otros momentos como girar por México o telonear a Foo Fighters y a Arcade Fire.

¿No le da apuro cerrar el negocio después de tanto trabajo por estar ahí? "Por eso creo que es un buen momento para hacerlo. Un restaurante hundido sí lo cerraría para siempre, pero L.A. no cierra para siempre porque soy yo. Mientras siga en plenas facultades y la banda quiera participar de ello, el día de mañana se puede reactivar", dice, dejando una puerta a la esperanza.

Trece son los conciertos que conforman su gira de despedida, con citas "muy emocionales" que arrancaron hace ya algunas semanas con un repertorio que se va conformando sobre la marcha.

Esta noche afrontan una de sus paradas importantes, la de Madrid, su "segunda casa", y pondrá el broche definitivo el 22 de diciembre en su cuna, Palma de Mallorca, con todo el aforo agotado y, asegura, sin más opciones de ver a L.A. en directo este verano.

"De verdad, es lo último. Se planteó hacer una vuelta de tuerca, pero no será, y eso que hay mucho material pendiente, casi 3 discos que no he sacado y que, por circunstancias, dejé cerrado en un cajón. No puedo no ser honesto conmigo mismo cuando lo he sido toda mi vida con mi música", apostilla.