Podemos reclama los audios de Villarejo y Cospedal para un análisis pericial

Madrid, 22 nov (EFE).- La acusación que ejerce Podemos en el caso Villarejo ha pedido al juez Diego de Egea que, de no tenerlos en su poder, requiera a Moncloa.com los audios de las conversaciones entre el ex comisario, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y su marido Ignacio López del Hierro para analizarlos.

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, Podemos recuerda que el pasado 28 de septiembre el juez ordenó a Moncloa.com que entregara cualquier audio que tuviera "en su poder en las que haya participado el excomisario José Manuel Villarejo Pérez y que puedan afectar a la instrucción".

De Egea se dirigió en estos términos a ese medio cuando difundió las conversaciones en una comida celebrada el 23 de octubre de 2009 a la que asistieron, entre otros, Villarejo, la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuando era fiscal de la Audiencia Nacional, y el entonces juez de este tribunal Baltasar Garzón.

Ante los nuevos audios difundidos después de ese requerimiento y "en caso de que el medio digital" ya lo hubiera entregado, Podemos solicita al juez la práctica de un "informe pericial técnico sobre todos los audios en los que intervengan José Manuel Villarejo Pérez, María Dolores de Cospedal o Ignacio López del Hierro, los tres juntos o solo dos de los anteriores".

El objetivo de ese informe es el de "acreditar" si "los archivos en bruto han sido manipulados de cualquier manera, tanto respecto de su duración original como respecto del eventual borrado de metadatos", indica esta acusación.

También quiere que se haga un cotejo "de las personas intervinientes a efectos de acreditar la participación de las personas que afirma el medio digital" en esas conversaciones y que se habrían producido entre junio y noviembre de 2009, una de ellas en el despacho de Cospedal en la sede del PP en la calle Génova.

Podemos, que según refleja su escrito "ignora" si esos audios han sido entregados al juzgado, solicita a De Egea que en caso de no tenerlos en su poder "requiera su entrega al medio digital en los mismos términos" en que lo hizo cuando difundió la conversación con la ministra.

Según informaron a Efe fuentes jurídicas cuando Moncloa.com publicó los audios que afectan a Cospedal, estas grabaciones, al igual que la que trascendió de Dolores Delgado, no habían aparecido por el momento en la causa abierta a Villarejo en la Audiencia Nacional.

La Policía está aún desencriptando uno a uno la ingente cantidad de archivos de audio intervenidos hace un año al excomisario en la operación Tándem, para después escucharlos, y, ante cualquier indicio de delito, elevar un informe al respecto.

Por eso cabe la posibilidad de que, o bien aún los investigadores no hayan llegado a esos audios que ya se conocen públicamente o bien que no se encuentren entre los intervenidos al comisario, ya que no se descarta que pudiera tener otras copias ocultas o en manos de terceros.

Y es que los investigadores tampoco tienen la certeza de haber logrado incautarse de todas las grabaciones que fue haciendo Villarejo a lo largo de su carrera profesional y recuerdan que teniendo en cuenta que "lo grababa todo" es posible que algunas no hayan sido intervenidas.