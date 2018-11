Pequeña comunidad sudafricana gana un pleito para frenar una mina de titanio

Johannesburgo, 22 nov (EFE).- La Justicia de Sudáfrica dio hoy la razón a los habitantes de la pequeña comunidad de Xolobeni (sureste), en su pleito para frenar un proyecto de construcción de una gran mina de titanio en las tierras que ocupan tradicionalmente.

El Tribunal Superior de Gauteng Norte, ubicado en Pretoria, dictaminó que el Gobierno sudafricano y la compañía australiana Transworld Energy and Mineral Resources (TEM) no pueden seguir adelante con el establecimiento de la explotación sin el consentimiento de los residentes, incluso aunque estos no estén protegidos por derechos de propiedad sobre las tierras.

El proyecto contaba con un fuerte rechazo tanto por parte de los habitantes del área -ubicada en la provincia costera del Cabo Oriental, una de las más pobres del país- como de los activistas medioambientales.

En su veredicto, la corte señaló que su decisión está en línea con las leyes existentes en Sudáfrica para proteger los "derechos informales sobre el suelo".

"Los solicitantes en esta materia tienen, por tanto, el derecho a decidir lo que pasa en su tierra (...). No pueden ser privados de sus tierras sin su consentimiento", impuso el dictamen, según recogió el diario sudafricano Mail and Guardian.

El Ministerio de Recursos Minerales sudafricano, por su parte, afirmó que toma nota de la decisión y anunció que seguirá intentando negociar con los residentes de Xolobeni.

"Si dicen que no, no habrá explotación minera", garantizó el titular de la cartera, Gwede Mantashe, en una comparecencia de prensa tras conocerse el veredicto.

El proyecto de la mina de titanio de Xolobeni, que aspira a ser una de las explotaciones más grandes de ese tipo en Sudáfrica, tiene más de una década de antigüedad.

De hecho, se había convertido en todo un conflicto social en la zona y había dejado incluso muertes atribuidas a las tensiones entre la compañía, los planes del Gobierno y la comunidad local, según denunciaban asociaciones del lugar.

Xolobeni se transformó en un símbolo de la lucha por los derechos sobre la tierra para las comunidades tradicionales sudafricanas.