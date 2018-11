Mujer violada: no me creyeron y el forense se negaba a verme tras agresión

Madrid, 22 nov (EFE).-"Un policía estuvo interrogándome durante cinco horas, no me creía, qué cuándo me habían violado, me lo volvía a preguntar una y otra vez y yo a repetir lo mismo; estaba sola y me sentía fatal", explica Blanca, de 21 años, durante la presentación del informe de Amnistía Internacional "Ya es hora de que me creas".

El informe denuncia la desprotección de las víctimas de violencia sexual en España y las pocas denuncias que se presentan por la desconfianza de las mujeres, que piensan que no les van a creer.

Como le ocurrió a Blanca (nombre ficticio), de nacionalidad española y de origen colombiano que sigue esperando a que le digan qué ha pasado con su denuncia y si se ha tramitado, porque no tiene ninguna información de la agresión que sufrió a las 5 de la mañana el 8 de mayo de 2016.

Cuando llegó a casa ese día a las 7 de la mañana y tras contárselo a su madre, decidieron ir a denunciarlo a la comisaría de su barrio, aunque allí le dijeron que tenía que hacerlo en la Unidad de Atención y Familia y a la Mujer de la Policía Nacional, especializada en estos temas. "Cogimos un bus, mi madre y yo".

LLevaba marcas en el cuello, en la frente y parte de la ropa rota, explica Amnistía Internacional, que relata que sometieron a la joven a un interrogatorio con preguntas repetitivas y no le informaron de que tenía derecho a asesoría legal antes de formular la denuncia. Tampoco nadie le acompañó a recibir asistencia sanitaria, ni le informaron de que solo podía ir a un centro sanitario en estos casos.

"Cogimos otro autobús hasta un centro sanitario, pero allí me dijeron que debía ir a La Paz, así que volvimos a coger más autobuses", relata. "El médico de guardia me atendió muy bien, pero me dijo que debía verme el forense", que se había negado a asistirle en la comisaría. "No me creían".

Según la víctima, el forense llegó obligado al centro sanitario y "con muy malos modos" le atendió -señala- a pesar de que el médico de guardia protestó en varias ocasiones por el comportamiento de ese profesional.

La joven llegó a su casa 17 horas después de la agresión. "Por fin pude ducharme, estaba agotada y me dormí".

"A parte de ser violada, tener ese trato por parte de las autoridades que se supone que deben ayudarnos, es muy fuerte. Para mi fue lo peor, no peor que la violación, porque fue horrible, pero uno espera otro trato de las personas que crees que te deben ayudar", ha concluido la joven, quien insiste en que no sabe nada de lo que ha pasado con su denuncia.