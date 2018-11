Microplásticos, océanos y biodiversidad protagonizan Premios Ecovidrio 2018

Madrid, 22 nov (EFE).- Los microplásticos, la fragilidad de los océanos, la biodiversidad, el consumo descontrolado de recursos y el exceso de residuos son los temas sobre los que tratan las piezas periodísticas galardonadas hoy en la XIX edición de los Premios Ecovidrio.

Cada año, la entidad sin ánimo de lucro encargada de gestionar los envases de vidrio en España ha homenajeado a los periodistas especializados en información ambiental, que, en palabras su director general José Manuel Núñez Lago, apuestan "por informar rigurosamente en los medios de comunicación, por divulgar y despertar conciencias, generar soluciones y facilitar el diálogo a través de nuevos canales".

Dotados con 3.000 euros por categoría, los premios reconocen trabajos en prensa, radio, televisión e iniciativas digitales, además de un último apartado para el proyecto de mayor impacto ciudadano, que este año ha recaído en el colectivo belga Captain Boomer.

Los artistas de Captain Boomer, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, recrearon el pasado mes de septiembre un caso de emergencia de un cachalote varado en el río Manzanares, pieza que fue visitada por más de 20.000 vecinos.

Además, el jurado ha seleccionado a la presidenta de la Comisión Internacional de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Manola Brunet, como Personalidad Ambiental del año por toda su trayectoria profesional y docente, así como por su compromiso personal.

Al recoger su premio, Brunet ha explicado que éste "reconoce también la importancia de la labor llevada a cabo por la comunidad científica española a nivel internacional" debido al "interés social que suscitan los trabajos en climatología" y a "la madurez y el compromiso" de los ciudadanos.

Para esta climatóloga, que es profesora en el departamento de Geografía y directora del Centro de Cambio Climático de la Universidad Rovira i Virgili(URV)y de la Climatic Research Unit de la Universidad de East Anglia (Reino Unido), el cambio climático "es el reto ambiental más importante al que se enfrenta el ser humano".

No obstante, se ha mostrado "esperanzada" al subrayar que "tenemos en nuestras manos los medios para frenarlo" pero hay que actuar "lo antes posible".

"Cuanto más dispuestos estemos a hacer cambios, menos esfuerzos costará en el futuro", ha advertido Brunet, recordando que "en España ya estamos pagando un alto precio en la reparación de playas, infraestructuras costeras, extinción de incendios o la lucha contra la llegada de especies invasoras".

En la categoría de prensa, el jurado ha premiado a Priscila de Azevedo, por una información sobre el peligro de la ingesta de microplásticos, mientras que el de televisión ha sido para el equipo de TVE formado por Nadia Kolotúshkina y Miguel de la Fuente por su reportaje 'Una segunda oportunidad para las especies extintas'.

En el ámbito radiofónico, la ganadora ha sido Raquel Sánchez, conductora del programa 'La Mirilla' de la cadena Onda Cero por su entrevista al presidente de la Fundación Vida Sostenible, Jesús Alonso.

Por último, los ganadores de la categoría digital han sido los desarrolladores de la aplicación móvil 'Too good to go', que propone a los supermercados "salvar la comida para salvar el planeta", a través de facilitar la venta del excedente diario.