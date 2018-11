Marlaska querría que el material didáctico sobre ETA se impartiera en Euskadi

Vitoria, 22 nov (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho hoy que le gustaría que la unidad didáctica que está elaborando el Gobierno de España sobre el terrorismo también la tuvieran los escolares vascos en sus aulas.

Grande-Marlaska ha visitado esta tarde en Vitoria el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, que tiene previsto abrir sus puertas el próximo año, y ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de la ciudad para rehabilitar el entorno de este edificio.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Grande-Marlaska se ha referido al trabajo que está desarrollando su Ministerio y el de Educación para elaborar de manera coordinada un total de siete unidades educativas sobre el terrorismo dirigidas a alumnos de ESO y de Bachillerato, la primera de las cuales ya está lista y se impartirá dentro de la asignatura de Geografía e Historia de cuarto de Secundaria.

La presentación de estas unidades la hizo el propio ministro del Interior con la ministra de Educación y portavoz, Isabel Celaá, el pasado martes, en un momento en el que todos los partidos del País Vasco, excepto el PNV, han mostrado su disconformidad con la unidad que ha elaborado el Gobierno Vasco sobre esta cuestión, denominada Herenegun!.

"Si yo he firmado una unidad didáctica, me gustaría que fuera la que también los escolares vascos tuvieran", ha recalcado el ministro, quien ha explicado que no entendería que haya una interpretación sobre lo que ocurrió con el terrorismo "distinta en Euskadi, en Extremadura, en Andalucía o en Cataluña".

Grande-Marlaska ha dicho que cualquier unidad didáctica sobre esta materia debe partir de un proceso de "reflexión" profundo y de dos "principios claros que deben consensuarse: la memoria de las víctimas y que quien hizo peores a todos fue el terrorismo de ETA".

Ha recordado que la violencia de la banda "generó una patología social" y que ahora, en cualquier unidad didáctica hay que recordar la memora de las víctimas porque fueron ellas "las que abrieron la luz para recordar que hay que pelear desde el Estado de Derecho por la libertad".

El ministro ha reconocido que este trabajo debe respetar la "diversidad", pero ha considerado que estos dos "elementos troncales" deben ser fundamentales a la hora de transmitir a los alumnos lo que sucedió durante casi cinco décadas.

Ha subrayado que una sociedad "que avanza necesita proteger el relato de quienes han sido víctimas en nombre de los valores que defiende la colectividad: diálogo, convivencia y democracia", y quienes "sufrieron por culpa de ETA lo hicieron por esos principios" y por ello hay una "obligación legal y moral de reivindicar su legado".

"Debemos hacerlo por las nuevas generaciones e incluso por nosotros mismos para que conozcan la verdad de su pasado y por el proyecto de convivencia, porque solo un relato fidedigno de los hechos nos salvará de un cierre en falso de las heridas en el que no haya resarcimiento ni asunción del daño ocasionado", ha añadido.

Ha argumentado que todo este trabajo se debe hacer en colaboración entre las instituciones y, en referencia al Memorial de Vitoria, que el próximo 7 de diciembre reunirá a su patronato para avanzar en su proyecto museístico, ha afirmado que pronto habrá un espacio "por el que transitar en paz", sin olvidar "nunca que esa paz" se debe a quienes "lo dieron todo por la libertad de todos".

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, ha puesto en valor la colaboración interinstitucional que va a posibilitar la "dignificación" urbana del entorno del edificio del Centro Memorial, una obra que tendrá un coste de unos 3 millones de euros y a la que el Gobierno español contribuirá con 1,7 millones.

Urtaran ha anunciado que el espacio que se liberará en la actuación urbanística va a tener el nombre de "plaza de la Memoria" y ha dicho que será un entorno "dirigido a todas las víctimas, orientado a la memoria".