Lighthouse publica el primer análisis fundamental independiente de valores

Madrid, 22 nov (EFECOM).- La iniciativa Lighthouse, impulsada por el Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) y Bolsas y Mercados Españoles (BME), ha publicado hoy su primer informe de análisis fundamental independiente sobre valores que hasta ahora no tenían cobertura continuada por parte de las firmas de Bolsa.

Este primer informe corresponde a la compañía vallisoletana Lingotes Especiales, según un comunicado, en el que han estimado que a lo largo de 2019 la lista de compañías en cobertura superará la veintena.

El pasado mayo, IEAF y BME presentaron el proyecto denominado Lighthouse, un servicio de análisis encaminado a estudiar las cuentas y otras cifras de la mitad de las compañías cotizadas del mercado bursátil español con la intención de fomentar su liquidez.

Según han recordado hoy, esta iniciativa no busca asesorar al inversor (no habrá ni recomendación ni valoración), sino incrementar el conocimiento del mercado sobre los valores cotizados de los que no existe información suficiente sobre sus datos fundamentales.

"A través de este servicio de análisis, las compañías tenderán a ser más liquidas en el mercado y a cotizar más cerca de su valor fundamental", han añadido.

La Junta Directiva del IEAF supervisa el proceso de selección de valores, sobre los que se prestará servicio de análisis fundamental, basándose en criterios estrictamente objetivos.