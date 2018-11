Kubica: Volver a la F1 el año que viene es de los mayores logros de mi vida

Abu Dabi, 22 nov (EFE).- El polaco Robert Kubica, que volverá a ser piloto oficial de Fórmula Uno el año próximo, según anunció este jueves, en el circuito de Yas Marina de Abu Dabi, la escudería Williams -de la que es probador este año- indicó que "volver a la F1 el año que viene es uno de los mayores logros de" su "vida".

"Volver a la parrilla de la Fórmula Uno el año que viene es uno de los mayores logros de mi vida y estoy convencido de que con trabajo duro y con compromiso podremos ayudar a motivar al equipo para conseguir buenas cosas juntos", comentó Kubica, nacido en Cracovia hace 33 años y que en febrero de 2011 sufrió un gravísimo accidente en un rally, en Italia, que frenó de golpe su sobresaliente trayectoria en F1.

"Quiero darle las gracias a todos los que me han ayudado y los que han creído en mí"; indicó Kubica, el único polaco que ha liderado el Mundial de Fórmula Uno, en 2008, cuando ganó ese año, con BMW Sauber, el Gran Premio de Canadá, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

"Al fin he conseguido regresar a la parrilla y ponerme al volante de un coche de Fórmula Uno; no me aguanto de ganas por volver a las carreras", comentó Kubica, que el 6 de febrero del año siguiente sufrió un gravísimo accidente en el rally Ronde di Andora, que estuvo a punto de costarle la amputación de la mano derecha.

"Está claro que ha sido un camino largo de regreso, pero ha merecido la pena y quiero darle las gracias a Sir Frank y a (su hija) Claire (jefa de equipo de Williams) por darme esta oportunidad", indicó el polaco, que entre 2006 y 2010 firmó doce podios en F1.