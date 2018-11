Cerezo y Vitolo, en la presentación del libro 'Hoy sí me puedo levantar"

Madrid, 22 nov (EFE).- La 'Casa del Lector' de Madrid acogió la presentación del libro 'Hoy sí me puedo levantar', el cual recoge conversaciones del periodista Roberto Arrocha con personajes públicos como los periodistas José María García y José Ángel de la Casa o la modelo Sandra Ibarra.

En la puesta de largo de la obra, cuyos derechos de autor están destinados a la Asociación de Padres de niños con cáncer de Andalucía (Andex), acudieron varios rostros conocidos del mundo del fútbol.

Es el caso de Enrique Cerezo y de Ángel Torres, presidentes del Atlético de Madrid y del Getafe respectivamente, o de los jugadores Víctor Martín 'Vitolo' (Atlético de Madrid), David Soria (Getafe) o Juan Muñoz (Alcorcón). Asimismo también estuvieron algunos de los protagonistas como José María García.

"Todo lo que sea ayudar, todo lo que sea generosidad, tiene que ser abrazado por los que todavía creemos en algo. Los que tenemos el privilegio de ser supervivientes de una enfermedad tenemos que hacerlo llegar", explicó ante los presentes.

Además criticó el estado del periodismo deportivo actual: "No conozco nada tan repugnante, injusto, parcial y sucio que el periodismo deportivo español. Periodistas que son hooligans, que van a programas que no son programas".

En cuanto a José Ángel de la Casa, hizo mención al párkinson que sufre: "Es una lucha física y mental contra la enfermedad. Estoy en esa resistencia por muchos motivos. Hay días en los que me levanto y veo todo de color rosa y otros en los que no me quiero levantar".

También tomó la palabra la periodista Mayra Gómez Kemp: "Lo que me convenció para poder participar en este libro es que era para los niños. Todo lo que se pueda hacer por un niño es poco. Ojalá este libro tenga alguna repercusión, que funcione y que sirva".

Sandra Ibarra, por su parte, habló acerca del tratamiento social que se le da al cáncer: "Nos referimos al cáncer con una terminología bélica, con un lenguaje muy negativo. Se puede sufrir la enfermedad y se puede vivir la enfermedad. El cáncer son dos enfermedades, la física y la psicológica. Y hay que curarse de las dos. Hay vida durante la adversidad".

Además intervino el autor, quien mostró su agradecimiento a todos por el apoyo recibido para realizar el libro: "Debería estar mucho tiempo dándole las gracias a muchas personas por creer en este proyecto".