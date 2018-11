Casado retoma la campaña andaluza y recorre tres provincias hasta el domingo

Madrid, 22 nov (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, retoma mañana su participación en campaña electoral andaluza y en tres días, hasta el domingo, recorrerá Almería, Granada, donde coincidirá con el candidato del partido a presidir la Junta, Juanma Moreno, y Jaén.

Casado ha concentrado en estas tres jornadas una docena de actos entre visitas, paseos, encuentros sectoriales y mítines.

El líder del PP vuelve así a volcarse en esta carrera electoral en la que hace una campaña paralela a la de Moreno con más actos al día que el propio candidato, aunque más centrada, en su caso, en poblaciones pequeñas y en visitas cortas para llegar al mayor número de puntos posibles.

Esta mañana, en una entrevista en la Cadena Ser, Casado subrayaba su convencimiento de que Ciudadanos no va a dar el sorpaso al PP en Andalucía e incluso ha considerado posible derrotar a Susana Díaz y "situar a Andalucía donde se merece".

Ha reiterado que su intención es conformar con Cs una mayoría alternativa de gobierno y, aunque su partido siempre ha sido partidario de que gobierne la opción más votada, ha insistido en que, una vez que las demás formaciones no aceptaron apoyar una reforma que lo garantizase, el PP no piensa salir ahora "al ring con una mano detrás".

Ha recordado que el PP tiene acuerdos con Ciudadanos en cuatro comunidades autónomas -Madrid, Castilla y León, La Rioja y Murcia- y por eso ve posible consensuar otro acuerdo en Andalucía si suman los escaños suficientes.

Y no ha querido especular sobre la posibilidad de negociar con Vox si esa formación entra en el Parlamento andaluz, porque prefiere limitarse a hablar de los partidos que sí tienen ahora representación. "Yo, de Podemos no hablaba cuando Podemos no había sacado un escaño en el Parlamento Europeo", ha añadido.

Almería, donde precisamente augura el CIS un escaño para Vox, será la primera provincia que visita Casado este fin de semana.

Comenzará su actividad con un encuentro para mayores en la ciudad y después estará en la presentación del acuerdo de la Mesa del Agua de Almería.

Después se trasladará a Cantoria para visitar la fábrica del grupo Cosentino y dará un paseo por Macael. Acabará la jornada con un mitin en la localidad de Fines.

El sábado tendrá lugar el tercer acto conjunto de Casado y Moreno en esta campaña, y candidato y líder solo tienen previsto después volverse a reunir en el cierre. Antes de ese mitin en la capital granadina, Pablo Casado visitará en Zubia a La Guardia Civil.

Tras el acto con Moreno, el presidente de los populares tiene previsto pasar por Motril, Salobreña y Almuñecar antes de terminar la jornada de nuevo en Granada.

Y el domingo Pablo Casado cerrará esta ruta de tres días en la provincia de Jaén.

El líder de los populares, además, ha ampliado su agenda andaluza para la última semana de campaña, y ya no estará solo los dos últimos días -jueves 29 y viernes 30- en Málaga y Sevilla. Previsiblemente volverá a Almería y Cádiz también en los días previos.

Todo en una carrera intensa en la que Casado ha subrayado que su primer objetivo es apoyar a Juanma Moreno, aunque también ha dejado claro que Andalucía le sirve de "primera vuelta" de los comicios que están por venir, y es igualmente plataforma para que él pueda ir mostrando, como dijo hace unos días, su proyecto nacional.