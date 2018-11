El 43% de calabozos de Policía y el 26% de G.Civil no tienen videovigilancia

Madrid, 22 nov (EFE).- El 43 por ciento de las áreas de detención o calabozos de la Policía Nacional y el 26 por ciento de estas instalaciones de la Guardia Civil no cuentan con sistemas de cámaras de videovigilancia, un requisito obligatorio según una instrucción del Ministerio de Interior de 2015.

Así lo reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Efe, remitida a los diputados de Unidos Podemos Rafael Mayoral y Juan Antonio Delgado, interesados en el número de instalaciones de Policía Nacional y Guardia Civil destinadas a los detenidos, su estado y sus condiciones.

En su respuesta, el Ejecutivo ofrece, detallada por provincias, la información relativa a los centros de detención de las comandancias de la Guardia Civil que son 491, de los que "todos son susceptibles de utilización, si bien cuatro se encuentran en mal estado".

En cuanto a la Policía, el Gobierno señala que existen 272 áreas de detención con 1.919 celdas "todas operativas" y con una capacidad de 3.196 personas.

"Veinte de ellas necesitan importantes mejoras de acondicionamientos y únicamente están clausurados dos calabozos por precisar una reforma integral", el de la comisaría del distrito de San José en Zaragoza y el de la comisaría del metro de Sol en Madrid, señala la respuesta.

Respecto a la dotación de sistemas de viodeovigilancia -instalación obligatoria según fijó en 2015 la Secretaría de Estado de Seguridad a través de una instrucción- el Ejecutivo señala que de los 491 calabozos de la Guardia Civil, uno de cada cuatro (132) carecen de estas cámaras.

En el caso de la Policía el porcentaje de áreas de detención que no cuentan con viodeovigilancia es más elevado. Del total de 272 calabozos, 153 no disponen de este sistema que, según la instrucción, "deberá estar permanentemente activa, aunque los agentes encargados de la custodia no tengan un control permanente" del mismo.

Interior admite que 191 calabozos policiales precisan alguna reforma y, de hecho, hay revista una inversión de 12,7 millones de euros en mejorar estas instalaciones y adecuarlas a lo que obliga la instrucción que también determina que las dependencias de detención tengan sistemas adecuados de climatización y ventilación.

Sobre estas dotaciones, la respuesta revela que 270 calabozos de los 491 de Guardia Civil no tienen ventilación y 277 tampoco de climatización, una información que el Gobierno no detalla en el caso de la Policía.

Para el diputado de Podemos Juan Antonio Delgado, las carencias que el Gobierno admite ponen de relieve el "desmantelamiento" que en los últimos años ha hecho el PP sobre la seguridad pública, no solo en medios humanos, ya que faltan 20.000 agentes en las plantillas de ambos cuerpos, sino también en recursos materiales y de seguridad.

"Es muy importante que los calabozos cumplan con las condiciones exigidas, sobre todo con instalación de viodeocámaras para garantizar no solo que se cumplen los derechos humanos de los arrestados sino también para velar por la seguridad de los agentes que custodian a esas personas", ha concluido a Efe el diputado.