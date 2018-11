Quinto lugar en Salt Lake City de Mirambell, que parará por lesión de espalda

Madrid, 21 nov (EFE).- El piloto español de skeleton Ander Mirambell ha ocupado el quinto lugar en la cita de la Copa América disputada en Salt Lake City (EE.UU.), tras la que hará un parón de "algunas semanas" para tratarse una lesión de espalda cuyo alcance conocerá a su regreso a Barcelona.

Pese a las dificultades para empujar el trineo, Mirambell hizo el sexto mejor tiempo en la manga inicial y llegó a marcar la velocidad punta de todos los participantes, y en la segunda bajada mejoró hasta la quinta plaza que ocupó finalmente.

El piloto olímpico termina así la primera parte de esta temporada con buenas sensaciones respecto a preparación, técnica y rendimiento de las nuevas cuchillas, pero preocupado por sus molestias en las espalda.

"Esa sigue siendo la gran duda que, hasta la semana que viene, cuando pueda tratarme en Barcelona, no podremos resolver. Es preocupante porque no he podido empujar en estos últimos días y soy consciente de que estaré obligado a parar algunas semanas. Hay que resolverlo rápido, porque no puedo estar detenido en exceso, pero confío en que lo solucionaremos, como siempre", apuntó Mirambell tras la competición.

El viernes, ya en Barcelona, participará en una selección de futuros talentos de skeleton en el CAR de Sant Cugat.