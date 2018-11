¿Y quién presidirá el CGPJ?: "Si me llamaran, lo rechazaría"

Madrid, 21 nov (EFE).- La renuncia del magistrado Manuel Marchena deja en el aire la futura presidencia del CGPJ, un puesto que muchos jueces aseguran que no aceptarían si la oferta viene de la mano de los partidos, al considerarlo un "regalo envenenado" y afirman que si les llamaran, lo rechazarían.

Consultados por Efe, magistrados del Tribunal Supremo y vocales del actual CGPJ opinan que no es momento de hablar del nombre del próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial.

En su opinión, es preciso dejar pasar un tiempo para enfriar las cosas después de que la renuncia de Marchena sacase los colores a los partidos políticos por la evidente politización del cargo, tal y como está configurado el sistema de elección actual.

Un modelo muy discutido por parte de la judicatura, que reniega de convertir el órgano de gobierno de los jueces en un pequeño parlamento donde se trasladen las cuotas políticas del Congreso, lo que convierte la reforma en "urgente y necesaria", sin la cual -afirman sus detractores- la sombra de la politización de la Justicia seguirá igual de alargada.

Porque, en el hipotético caso de que el PP y el PSOE volvieran a ponerse de acuerdo para renovar el Consejo, el ambiente reinante en el alto tribunal tras la renuncia de Marchena no acompaña a futuras candidaturas, ya que pese a tratarse de "un puesto del máximo prestigio", ninguno quiere verse apadrinado por partido político alguno.

"Nadie va a aceptar ahora un puesto ofrecido por partidos", señala a Efe un magistrado.

El apoyo a la decisión de dar un paso atrás del actual presidente de la Sala de lo Penal es prácticamente unánime, aseguran las fuentes, pese a que algunas confiesan que les pilló por sorpresa.

Y eso tiene otra lectura: No se prestarán a descolgar el teléfono si detrás está un partido político, porque no solo su credibilidad e independencia se verían seriamente cuestionadas sino que también "daría la sensación de ser una persona maleable" por terceros.

"Aceptar ahora la presidencia sería hipotecar nuestra carrera profesional, porque al terminar el mandato esa persona quedaría señalada", explica otro magistrado.

A juicio de otro, "sería una locura y una insensatez", sobre todo "cuando precisamente el propio Marchena ha renunciado para defender su independencia e imparcialidad" como magistrado, algo que sus compañeros defienden a capa y espada.

Otra cosa, dicen, es que sea el propio Consejo el que elija al futuro presidente, como así recoge la Ley, sin que su nombre sea anunciado a bombo y platillo con anterioridad a la designación de los propios vocales que le tienen que votar, como así ha sucedido con Marchena.

Si esto no sucediera o no se reformara la ley, algo que Ciudadanos defiende y el PP ha planteado ahora, "nadie se prestará y lo que ocurrirá será que no habrá ningún magistrado que se postule", explica otro compañero de Marchena.

"No puede haber un acuerdo previo. Esa es la línea roja que no se puede cruzar", afirma otro juez, muy crítico con la gestión del asunto y con la imagen que se está proyectando de la Justicia, por lo que "no hay otra salida" a esta crisis que la reforma de la ley.

Y es ahí cuando vuelve a resonar el nombre de Marchena, del que no descartan que, una vez terminado el juicio del procés y habida cuenta de que el actual Consejo puede estar meses en funciones, acabe optando por postularse al cargo porque es una persona "respetada y admirada" en la judicatura por su profesionalidad.

E incluso hay magistrados que, tras una reforma que despolitice el Consejo, animarían a Marchena a lanzar su candidatura: "Sería el mejor candidato y más después de lo que ha hecho ahora".