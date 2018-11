Muere en aeropuerto de Moscú un hombre deportado de España a Armenia

Moscú, 21 nov (EFE).- Un joven de 25 años, que era deportado de España a Armenia, murió anoche en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo al ser arrollado por un avión que se disponía a despegar, informó hoy el Comité de Instrucción de Rusia.

El cuerpo del fallecido, identificado como Albert Epremian, fue hallado en la pista junto a sus pertenencias personales, según medios rusos.

Según los investigadores rusos, Epremian fue golpeado accidentalmente en torno a las 20.00 hora local (17.00 GMT) por un avión con destino a Atenas que informó a la torre de control sobre un choque con un objeto no identificado, presuntamente un animal, durante la maniobra de despegue.

Tras no detectar fallos de funcionamiento, el avión prosiguió su ruta, mientras unos trabajadores del aeropuerto se dirigieron al lugar de los hechos para investigar la información sobre la colisión y hallaron fragmentos de un cuerpo humano.

Según una fuente de seguridad citada por medios rusos, a bordo de la aeronave procedente de Madrid Epremian "inició una pelea" y fue escoltado por policías una vez que su avión tomó tierra en Moscú.

A la vez, las grabaciones de las cámaras de vigilancia muestran que tras ser acompañado por los agentes hacia la puerta de embarque del avión Moscú-Ereván, el hombre evitó coger el autobús con destino a la aeronave y huyó en dirección a la pista de despegue, precisó la fuente.

La causa de la deportación del hombre por ahora no ha trascendido.

Según dijo a Efe la portavoz del Servicio de Migración de Armenia, Nelly Davtian, España, al igual que otros países de la Unión Europea con los que Armenia tiene un acuerdo sobre readmisión, se habría puesto en contacto con la parte armenia si tuviera dudas acerca de la ciudadanía del deportado.

"Si este procedimiento no se ha cumplido, es porque Madrid no tenía ninguna duda sobre su ciudadanía", explicó al tiempo que agregó que por ahora no hay datos sobre la infracción en la que habría incurrido Epremian en España para ser extraditado a Armenia.

Los investigadores rusos trabajan ahora para esclarecer todas las circunstancias del suceso.