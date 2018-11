Mireia: "Sería un placer ser la tercera mujer abanderada en unos Juegos"

Madrid, 21 nov (EFE)-. La nadadora Mireia Belmonte, campeona olímpica de 200 metros mariposa en los Juegos de Río '16, ha confesado que le haría mucha ilusión ser la abanderada española en la próxima cita de Tokio'20: "Sería un placer ser la tercera mujer abanderada en unos Juegos de verano".

Belmonte, que también ha conseguido la plata y el bronce en las dos últimas Olimpiadas, no asistirá a los próximos Mundiales de piscina corta, en los que ha sido siete veces campeona, que se celebrarán en Hangzhou (China) del 11 al 16 de noviembre. El motivo, ha admitido a EFE, es que no ha podido "entrenar al máximo nivel" por su lesión en el tobillo, la cual le hizo perderse también los Campeonatos de España de Barcelona.

P. Recientemente se conocía la noticia de que no iba a participar en el Mundial de piscina corta. ¿El motivo es su tobillo?

R. Sí, la decisión ha sido principalmente por la lesión, porque no he podido entrenar como me hubiera gustado, al máximo nivel. No me veía con la seguridad de ir y ganar. Entonces he preferido renunciar a los Mundiales y recuperarme en casa bien, y poder seguir entrenando.

P. ¿Pasa factura el cansancio acumulado, también a nivel mental, de todo este año?

R. La verdad es que no lo sé. Pero el cuerpo es sabio siempre y cuando necesita parar te manda señales para que lo hagas. A veces es inevitable parar, porque el cuerpo no es una máquina, y necesitas un poco de descanso y de tranquilidad.

P. ¿Cuál es su objetivo principal para cuándo se recupere?

R. El próximo objetivo es volver a competir el año que viene, en la temporada de 2019. Primero en el campeonato de España, y luego en el Mundial de Corea, que es en julio. Hacerlo bien este año, y después ya pensar en Tokio 2020.

P. La presidenta del CSD, María José Rienda, dijo que usted sería una buena abanderada. Ya lo ha sido este año en los Juegos Mediterráneos, ¿le haría ilusión volver a llevar la bandera española, en este caso en la cita olímpica?

R. Sería una pasada. Como deportista, llevar la bandera de tu país es algo muy especial que sólo te pasa una vez en la vida, y que sólo hay unos cuantos "elegidos" que lo pueden hacer. Yo creo que sería una experiencia única. Para mí sería un placer llevar la bandera, y ser la tercera mujer abanderada en unos Juegos de verano.

P. ¿Se visualiza en ese momento?

R. Sí, claro que me visualizo. Pero sé que es muy difícil con todos los deportistas buenos que tenemos en este país. Lo cual también es una suerte, que haya este nivel. Pero es una elección difícil. EFE