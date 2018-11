Marín llama a salir a la calle con espíritu ganador para conseguir el cambio

Linares , 21 nov .- El candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta, Juan Marín, ha llamado hoy a salir a la calle y tener "espíritu ganador" para trasladar a la gente "la ilusión de que las cosas pueden cambiar" en las elecciones del próximo 2 de diciembre.

Durante un acto electoral en los salones Benidorm de Linares (Jaén) ante unas doscientas personas, el líder de Ciudadanos Andalucía, acompañado por la número uno por la provincia, Mónica Moreno, ha afirmado que la cita electoral es una "oportunidad histórica" en la que se puede optar por "seguir como hasta ahora o salir a la calle".

"Vamos a salir a la calle, no somos gente de gritar, ni de pancartas ni de insultar a nadie, pero vamos a ilusionar a la gente", ha dicho Marín en la única provincia en la que no obtuvo representación en las pasadas elecciones autonómicas y en la que ha añadido que "la resignación no forma parte del ADN de Ciudadanos".

Ha animado a no conformarse y "tener un espíritu ganador" porque "hay que pelear este partido hasta el último minuto, para que cuando acabe hayamos dado lo mejor de nosotros mismos y nadie nos pueda decir que no hicimos lo correcto cuando Andalucía y nuestra gente nos necesitaba", ha señalado.

Según Marín es importante hacerlo porque "al PSOE le interesa que la gente no vaya a votar y se conforme con lo que hay".

"Os invito a trabajar un poquito más, ahora no es momento de relajación sino de ilusionarse y ser capaces de decir a la gente que hay un proyecto político que se va a ocupar de los andaluces", ha pedido el líder andaluz de Ciudadanos, que espera que estos "sepan valorar que hay una opción limpia y sensata".

Tras pedir que en los días que quedan de campaña todo el mundo dé "lo mejor" de sí mismos, Marín ha subrayado que el único partido que puede gestionar ese cambio es Ciudadanos porque "PSOE y PP no tienen credibilidad" y "llevan tanto tiempo en las instituciones que lo único que les preocupa son los sillones y los escaños".

"Ellos nunca han creído en Andalucía ni en la capacidad de los andaluces y ahora mismo tienen muchos nervios porque se les va a acabar el chollo", ha aseverado el candidato naranja, quien cree que Susana Díaz y Juanma Moreno "siguen con sus líos, Díaz diciendo una cosa, Sánchez la contraria, y Moreno y Casado medio peleados".

Por otra parte Marín -que tras el mitin se ha reunido con la plataforma "Todos a una por Jaén"- ha instado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a que "no espere y presente ya" la querella que ha anunciado contra él por acusarle de decir que "los andaluces tienen un gen menos que los catalanes".

"Mientras otros callan, porque Díaz y Moreno no dicen nada, yo no me voy a callar", ha dicho el dirigente de Ciudadanos, que ha tildado a Torra de "golpista" y le ha retado a verse en los tribunales "cuando quiera, que se lo voy a volver a repetir", ha dicho.