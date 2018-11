Luis Perea: "Estamos con confianza y vamos a ir a ganar al Deportivo"

Pamplona, 21 nov (EFE).- El jugador de Osasuna Luis Perea ha afirmado este miércoles que en el conjunto 'rojillo' hay confianza después de las tres victorias consecutivas en la Liga y ha apuntado que, en el próximo partido contra el Deportivo, irán "a por los tres puntos".

Así lo ha indicado en una conferencia de prensa posterior al entrenamiento en las instalaciones de Tajonar en la que ha comentado que el conjunto gallego "está muy bien" esta temporada y por tanto será un encuentro "complicado".

No obstante, ha aseverado que Osasuna "está trabajando y haciendo las cosas bien" y por ello el equipo no buscara el empate, sino que saldrá "a por los tres puntos" porque "no hay rival grande".

En la faceta personal, se ha mostrado "muy contento" y ha añadido que trabaja todos los días para que cuando el técnico 'rojillo', Jagoba Arrasate, le necesite pueda "aportar algo en el campo".

En este sentido, ha considerado que el resto de centrocampistas de Osasuna tienen "mucha calidad y experiencia", algo que le viene "bien para aprender", sobre todo en los entrenamientos.

"Me quedo con ir convocado a los partidos y poder disfrutar de algunos minutos", ha apuntado Perea.

El jugador, en lo que va de campaña, ha participado en tres partidos de Liga y en otro de la Copa del Rey.

Por otro lado, en la sesión de hoy el centrocampista navarro Íñigo Pérez, que sufrió una lesión en un dedo del pie derecho a principios de octubre, ha completado su segundo entrenamiento junto al resto de sus compañeros.