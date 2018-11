Katherine Pancol: "¿El secreto del buen escritor? Vivir, observar y dar"

Madrid, 21 nov (EFE).- "Vivir, observar y dar", esas son las tres claves que Katherine Pancol esconde detrás de su éxito, un método que le ha llevado a ser una de las diez novelistas más vendidas en Francia y ha aplicado en su nueva novela, "Tres besos", en la que recupera en clave femenina personajes de obras anteriores.

"Un libro se sostiene por su escritura y la visión del mundo que ofrece al lector. Hoy en día, veo que los héroes son las mujeres, no los hombres. Las mujeres se están convirtiendo en héroes de hierro, y los hombres están perdidos", ha explicado Pancol, hoy en Madrid, en un encuentro con los medios.

Con esta nueva visión del mundo, Pancol, autora de "Los ojos amarillos de los cocodrilos", retoma algunos de sus "queridos personajes" y propone una historia de amor entre dos jóvenes desde el punto de vista de tres generaciones de mujeres con el objetivo de "profundizar en la evolución de las relaciones personales" entre los dos sexos, ha añadido.

En el libro, Stella cuestiona su amor hacia Adrian, Elena planea su venganza en secreto, la sombra de Ray Valenti aún se cierne sobre Saint-Chaland y Junior, agraciado con un don, revela sus poderes parapsicológicos, entre otros muchos sucesos.

También aparecen personajes "icónicos" como Josephine, Zoé, Calypso y Tom que, junto a otros nuevos, se verán arrastrados por las emociones, la venganza y el amor que les depara el destino.

"Mis obras son fruto de lo que veo en la calle. Paseo, voy cogiendo cosas, hablo con todo el mundo, me fijo en los detalles y, finalmente, escribo", explica.

"Antes, las mujeres estaban predestinadas... La madre, la abuela e incluso la amante tenían un papel. Ahora, todo es posible y todo se mezcla. Y no puedo evitar ver un montón de personajes en la calle que están deseando vivir cosas auténticas", apostilla.

De esta manera, y como si de "una serie de televisión se tratase", Pancol ha acumulado en las 624 páginas de su libro (Alianza Editorial) un conjunto de historias que parten de la "naturaleza de cada personaje".

Pancol (Casablanca, 1954) cursó estudios literarios y ejerció como profesora de Latín antes de convertirse en una reputada periodista para medios como Cosmopolitan.

El éxito de su primera novela "Moi d'abord", publicada en 1979, le valió un puesto como profesora de Escritura Creativa en la Universidad de Columbia y, desde entonces, sus novelas han sido publicadas en 30 países, entre las que destacan "El vals lento de las tortugas" o la trilogía "Muchachas".

"No le tengo miedo al no éxito. El éxito es totalmente abstracto. A mí me gusta comer, el amor, mi familia, bañarme en el mar, observar... algo de lo que no me cansaré nunca", sostiene.