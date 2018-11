JxCat teme que los presos durante el juicio sean tratados como en Guantánamo

Barcelona, 21 nov (EFE).- El portavoz de JxCat, Albert Batet, ha acusado hoy al Estado de "comportarse como Turquía" al mantener encarcelados a los dirigentes soberanistas encausados por el 1-O, y ha expresado su temor a que, durante el juicio en el Tribunal Supremo, sean tratados "como en Guantánamo".

En la sesión de control al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el pleno en el Parlament, Batet ha denunciado la "crisis del sistema judicial en el Estado español", donde "no hay separación de poderes ni independencia judicial".

Después de recordar que ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió a Turquía que "tome las medidas necesarias para acabar con la prisión provisional" del expresidente del partido de oposición prokurdo HDP Selahattin Demirtas, encarcelado desde hace más de dos años, Batet ha denunciado que "España actúa como Turquía".

Batet se ha mostrado convencido de que los encausados por el 1-O tendrán un "juicio injusto" y, según sus temores, se les dará un trato "como en Guantánamo" durante el juicio.

"Se tendrán que trasladar a cárceles cerca de Madrid, no sabrán a qué hora se tendrán que levantar por la mañana porque no tendrán despertador ni reloj, tendrán que ir en furgones de la forma violenta con la que fueron trasladados, como nos pudieron explicar, irán sin desayunar, les darán un bocadillo frío, no podrán almorzar, llegarán tarde a la cárcel, en unas condiciones totalmente penosas e injustas", ha augurado.