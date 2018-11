Cs cree que Bruselas sentencia inviabilidad del Presupuesto y pide elecciones

Madrid, 21 nov (EFE).- El portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán, ha considerado que la Comisión Europea (CE) ha pasado de advertir a "sentenciar" la "inviabilidad" de los Presupuestos para 2019 y ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe convocar elecciones.

En rueda de prensa en el Congreso, Roldán también ha lamentado que el informe semestral de la OCDE publicado hoy haya rebajado las cifras de crecimiento para España para este año y el siguiente debido a la ralentización global y ha dicho que es "preocupante que se consolide la desaceleración económica".

La Comisión Europea ha advertido hoy de que el borrador de Presupuestos está en riesgo de incumplir las normas europeas de disciplina fiscal por desviarse "significativamente" del ajuste exigido y no cumplir con las directrices de reducción de deuda.

La Comisión ha añadido, en un comunicado, que está previsto que el déficit español baje de la barrera del 3 % del PIB considerado excesivo el año próximo, por lo que el país saldrá del brazo correctivo del proceso por déficit excesivo y pasará a estar en el lado preventivo de este procedimiento de vigilancia comunitaria.

En opinión de Roldán el análisis de Bruselas sobre el borrador de Presupuestos es el "último bofetón al sanchismo" y ha reiterado que las "cuentas no cuadran" porque los ingresos "están inflados" y el gasto es "excesivo".

Roldán ha señalado que el plan presupuestario del Ejecutivo es una "amenaza para la estabilidad económica" y ha reiterado que para Ciudadanos supone un desvío de 10.000 millones de euros además de que incumple los objetivos de déficit marcados por Bruselas y la senda de consolidación aprobada por el Congreso.

Ha acusado a Sánchez de satisfacer las "ansias de despilfarro de Iglesias o los acuerdos pactados en la cárcel" y ha considerado que son unos Presupuestos "inviables" por lo que le ha exigido que convoque elecciones.

Además ha recriminado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que no acuda hoy a la Comisión de Presupuestos para argumentar unas cuentas que "sí ha explicado a los golpistas" y ha incidido en que esta comisión pidió la comparecencia de Montero hace más de un mes "por unanimidad".

"¿Va a venir o no a dar la cara ante los españoles y a explicar las cuentas que ha pactado con los golpistas de la cárcel?", ha preguntado Roldán tras advertir de que aunque la silla esté vacía, su grupo parlamentario intervendrá en la comisión para pedir explicaciones.

Roldán ha insistido en que "no es de recibo que se vaya de paseo por Andalucía para hacer campaña y no haga su trabajo" y le ha pedido que reconozca que no tiene proyecto presupuestario.

En la Cámara Alta, el senador del PP José Manuel Barreiro también ha señalado, en rueda de prensa, que la actual situación económica sólo puede corregirse con elecciones y ha considerado que el informe de la OCDE pone de relieve que hay demasiados síntomas de desaceleración.

En su informe semestral de Perspectivas Económicas, la OCDE ha revisado a la baja en dos décimas el crecimiento para este año, del 2,8 % al 2,6 %, y para el 2019, del 2,4 % al 2,2 % respecto a sus estimaciones del pasado mayo.

Ha avisado de que España corre el riesgo de pasar de una desaceleración a una recesión económica y ha insistido en que el plan presupuestario pactado entre el Gobierno y Podemos "no es la solución" porque no va a cumplir con las previsiones de ingresos sino que incrementará los impuestos y provocará una disminución del consumo.

"El Gobierno debe retirar ese proyecto y plantear una fórmula económica que permita paliar esta situación. En caso contrario dar baza al conjunto la sociedad y convocar elecciones para dar un Gobierno a Pablo Casado y volver a la situación de hace meses con Rajoy", ha puntualizado.