Congreso analizará si sanciona a diputado ERC al que Borrell acusa de escupir

Madrid, 21 nov (EFE).- La Mesa del Congreso estudiará si puede sancionar al diputado de ERC Jordi Salvador, que, según la versión del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, le ha escupido al pasar junto a su escaño cuando abandonaba el hemiciclo en protesta por la expulsión del pleno de su portavoz, Gabriel Rufián.

Fuentes parlamentarias han asegurado que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, no ha visto el gesto, aunque llevará el incidente a la próxima reunión de la Mesa para que analice si se puede aplicar alguna sanción contra el diputado republicano quien, en cualquier caso, ha negado haber escupido a Borrell.

El episodio se ha producido cuando todos los diputados de ERC acompañaban a su portavoz expulsado unos instantes antes por Pastor al protagonizar un duro rifirrafe con Borrell, a quien ha dirigido duros reproches y ha interrumpido desde su escaño de pie y gesticulando durante varias ocasiones.

Según el ministro de Asuntos Exteriores, uno de los diputados de ERC, que no ha identificado, pero que en las imágenes puede apreciarse que es Jordi Salvador, ha pasado junto a su escaño y le ha escupido.

"No voy a hacer la anatomía del escupitajo, se giró y me escupió", ha relatado Borrell a los medios para describir un incidente que, en cualquier caso, no se aprecia con claridad en las imágenes de televisión.

El diputado implicado, Jordi Salvador, ha negado que lo haya hecho, y en declaraciones a EFE, ha asegurado que al pasar junto al ministro se ha limitado a hacer un gesto de "buff" ante la situación creada unos instantes antes.

Salvador ha aseverado que "es mentira" que haya escupido al ministro porque "jamás" lo ha hecho con nadie y va contra sus principios ha subrayado que escupir "se ve y se siente".