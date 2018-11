Cirujano valora operar obeso mórbido y asegura que es un "enfermo grave"

Manises , 21 nov .- El cirujano Carlos Ballesta, el primero que realizó en España una operación de obesidad mórbida mediante laparoscopia, valora intervenir al joven de 31 años Teo Rodríguez, que desde agosto está en el Hospital de Manises (Valencia) y al que considera un "enfermo grave" y no un "paciente social".

El joven valenciano ingresó con 385 kilos y en el último mes y medio se ha sometido a unas pautas de pérdida de peso previas a cualquier procedimiento quirúrgico que le han permitido perder 93 kilos y volumen, y en la actualidad pesa 292 kilos, según ha explicado a EFE el propio Teo Rodríguez.

El médico, que dirige el Centro Laparoscópico de Granada que lleva su nombre, ha mantenido una reunión con la dirección del Hospital para pedirle permiso para hablar con el paciente, que había solicitado una segunda opinión, aunque no ha podido tener acceso a las exploraciones que le habían realizado.

"Les he intentado hacer ver que no es un enfermo de asistencia social, sino un paciente grave", ha dicho a EFE Ballesta, quien ha explicado que hay varias pruebas que son obligatorias en este tipo pacientes "y me han dicho que no se les ha hecho porque no lo consideran un enfermo, sino un problema de asistencia social".

Se trata de "pruebas importantes" como un ecocardio urgente y una pruebas de función respiratoria, porque estos enfermos suelen morir o por neumonía, que es por lo que ingresó en verano, o por infarto de miocardio.

Tampoco ha podido acceder a la historia clínica porque primero tiene que pedirla el paciente, ha dicho Ballesta, quien considera que Teo Rodríguez es "un enfermo grave, que no está en fase aguda pero puede tener un infarto en cualquier momento o con el invierno puede sufrir una neumonía".

El experto ha señalado que si todas las pruebas que se les debe realizar son favorables podría ser operado "cuantos antes, mejor" porque la intervención, ha dicho, "es factible".

Ha agregado que en el Centro Laparoscópico Doctor Ballest del Hospital la Imaculada de Granada se le podría hacer una cirugía en dos tiempos, en la primera de las cuales se le reduciría la parte gástrica, o hacer un baipás de asa larga, procedimiento ideado por Ballesta.

El experto ha explicado que le han dicho que el paciente está dado de alta desde el 8 de agosto. "Si está dado de alta, qué hace en el hospital", se ha preguntado Ballesta, quien ha agregado que no se puede comprometer a operar hasta que sepa que las pruebas realizadas al paciente son correctas.

En caso de que finalmente sea intervenido en Granada, solo debería abonar lo correspondiente al hospital, según Ballesta, que indica que no se le cobraría el trabajo del equipo de cirujanos, intrumentistas ni anestesistas.

Por su parte, Teo Rodríguez ha explicado a EFE que el doctor Ballesta le ha visitado en el hospital para valorarlo y tener una segunda opinión y ha destacado que en caso de poder ser intervenido por este especialista "estaría encantado" de hacerlo.

Teo ha señalado que aunque ya tienen parte del historial médico, la próxima semana pedirán el resultado de las últimas pruebas practicadas para poder entregárselas a Carlos Ballesta.

Tras perder algo más de 90 kilos, ha dicho, puede moverse mejor en la cama, a la que se la ha roto el compresor de aire, pero aún no puede andar, a pesar de que de lunes a viernes le bajan al box de urgencia para que pueda ir recuperando parte de la movilidad.

Desde el Hospital de Manises han informado a EFE de que el paciente está bajo un "ingreso social" y desde el primer momento se le han practicado todas las pruebas que el equipo multidisciplinar que le atiende ha considerado pertinentes, tanto antes como durante su ingreso.

El centro hospitalario cuenta con una unidad bariátrica en la que se puede intervenir obesos mórbidos y si en este caso aún no se ha hecho es porque de momento no reúne las condiciones para ello, según las fuentes, que han precisado que el centro solo puede entregar la historia clínica al paciente.