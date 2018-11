Batet pide "dignificación y respeto" por las instituciones democráticas

León, 21 nov (EFE).- La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha pedido hoy en León la "dignificación y respeto" por las instituciones democráticas tras conocer el enfrentamiento en el Congreso de los Diputados entre el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

"El respeto en el Parlamento, donde la palabra tiene que ser especialmente la protagonista, se falta cuando sucedan episodios como los de esta mañana que no son ejemplos para la sociedad a pesar de que los políticos debemos dar ejemplo de respeto", ha afirmado Batet

"Cuando no se tienen argumentos o no se tienen palabras se pasa al insulto que es lo que hacen algunos diputados, lo que no me parece una buena táctica ya que aparte de la falta de respeto a un ministro se acaba teniendo al Congreso y, por lo tanto, al conjunto de los ciudadanos", ha añadido la ministra.

Batet ha realizado estas declaraciones en León, a donde se ha desplazado esta mañana para presidir la presentación de José Antonio Diez como candidato socialista a la Alcaldía de la ciudad.