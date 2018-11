Arctic Monkeys y Kendrick Lamar, cabezas de cartel de Lollapalooza Chile 2019

Santiago de Chile, 21 nov (EFE).- La banda británica Arctic Monkeys y el rapero estadounidense Kendrick Lamar encabezan el cartel del Festival Lollapalooza Chile 2019, que se celebrará los días 29, 30 y 31 del próximo mes de marzo en la capital del país, anunció hoy la organización.

Los también estadounidenses Twenty One Pilots y Lenny Kravitz, con su hip-hop alternativo y su mezcla de rock, funk y soul, respectivamente, figuran también como otros de los nombres estelares del festival.

Para esta novena edición del Lollapalooza Chile, y por segundo año consecutivo, el festival superará el centenar de números musicales repartidos en los escenarios que se dispondrán en el Parque O'Higgins de Santiago.

Los Arctic Monkeys, que fueron uno de los nombres más importantes en la segunda edición del Lollapalooza Chile, en 2012, regresarán como estrellas mundiales consolidadas y con su asombroso disco "Tranquility Hotel Base & Casino" como su más reciente referencia.

Kendrick Lamar llegará por primera vez a Chile para ofrecer un show que revisará toda su carrera y que celebra su más reciente álbum, el aclamado "Damn" de 2017.

Su obra lo ha catapultado como el artista de mayor impacto global en los últimos años, traspasando barreras y alcanzando una alta significancia social en EEUU e incluso ganando un premio Pulitzer por "Damn".

El duo Twenty One Pilots volverán al festival tres años después con su última novedad discográfica, "Trench", su quinto álbum de estudio.

Con 30 años de carrera a cuestas, Lenny Kravitz dará cuenta de su imperecedera mezcla de rock, funk y soul con clásicos como "Again", "Fly Away" y "Always on the Run", o sus recientes éxitos "Low" y "The Chamber".

Otros que retornarán son la banda de rock Interpol, con su nuevo trabajo "Marauder"; St Vincent, el alter ego musical de Anne Clark, con su indie-pop; y Foals y su pop rock alternativo.

La electrónica estará representada por algunos de sus íconos modernos, como el holandés Tiësto y el norteamericano Steve Aoki, a los que se sumarán otros de nueva guardia, como los belgas Dimitri Vegas & Like Mike, el debut del trío británico Years & Years y el dúo estadounidense Odesza.

La esencia latina tendrá presencia con nombres como Vicentico, figura elemental del rock latinoamericano de las últimas tres décadas tanto al frente de los Fabulosos Cadillacs como con una brillante carrera solista, o el colombiano Juanes.

También estarán Caetano Veloso y la nueva sensación española, Rosalía.

Y entre los artistas chilenos, participarán Gepe, Ana Tijoux, La Floripondio, Joe Vasconcellos, Ases Falsos, Adelaida, Drefquila, Gianluca, Rubio, Newen Afrobeat, Tomasa del Real y Pillanes, entre otros.