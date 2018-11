Urrutia: "El Athletic es una forma de vida que parte de una mirada distinta"

Bilbao, 20 nov (EFE).- Josu Urrutia, presidente en funciones del Athletic Club hasta la culminación del proceso electoral de la entidad rojiblanca el próximo 27 de diciembre, definió al club rojiblanco como "una forma de vida, una manera de vivir que parte de una mirada distinta".

Urrutia realizó esta reflexión en la conferencia que ofreció en el Bizkaia Aretoa de la Universidad del País Vasco organizada dentro de los actos de celebración del 200 aniversario de la creación de La Escuela de Comercio de Bilbao, actual Facultad de Economía y Empresa de la universidad pública vasca (UPV-EHU).

A la ponencia asistieron, entre otras autoridades, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria; el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la consejera de Educación del Gobierno Vasco, Edurne Uriarte; y la rectora de la UPV-EHU, Nekane Balluerka.

Bajo el título de 'La gestión de un club centenario en el siglo XXI', Urrutia desgranó algunas de las bases filosóficas que han marcado su manera de dirigir el Athletic en los últimos ocho años construidas sobre la "claridad conceptual, un comportamiento coherente, gestionar la incertidumbre y resistir".

"El Athletic es apostar por lo nuestro y por los nuestros sabiendo que estos, muy probablemente, no son los mejores en lo técnico, pero con el convencimiento de que con la incorporación de unos valores irrenunciables y unos obligados intangibles, la balanza se equilibra. Es ilusión, compromiso y responsabilidad", explicó.

Urrutia expuso un par de ejemplos para explicar esa manera de gestionar el club. El primero la llamada que recibió en 2012 de Jupp Heynckes, entonces técnico del Bayern Múnich y exentrenador del Athletic, para tratar de negociar entonces la cláusula de 40 millones de euros de Javi Martínez.

"Me llama Heynckes diciéndome que quería a Javi Martínez y le dije que nosotros también, seguramente mas que el Bayern. Y me dijo que entendía que no valía 40 millones. Pues perfecto. No paguéis y seguimos tan contentos", le respondió entonces Urrutia.

También habló de Fernando Llorente, que abandonó el Athletic en 2013 para fichar por la Juventus tras no alcanzar un acuerdo para renovar su contrato.

"Un jugador con nueve años (en el primer equipo), que tiene la suerte de representarnos, que estamos con él en los momentos malos y que el club le reconoce económicamente, está obligado a cerrar ese bucle. Sino, no tenemos futuro", subrayó.