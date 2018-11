Trillo y Matas niegan conocer una caja B del PP o haber recibido sobresueldos

Madrid, 20 nov (EFE).- Los exministros Federico Trillo y Jaume Matas han asegurado hoy que desconocen si existía una caja B en el PP y han negado haber cobrado sobresueldos, lo cual no ha sido creído por el resto de partidos, que han esgrimido las anotaciones en los papeles de Bárcenas con supuestos pagos a ambos políticos.

Trillo y Matas han comparecido ante la comisión del Congreso que investiga la presunta financiación irregular del PP. El expresidente balear lo ha hecho por videoconferencia desde la cárcel de Aranjuez, donde cumple la condena de tres años y ocho meses a la que fue sentenciado en el caso Nóos.

Tanto uno como otro se han quejado del trato dado por los portavoces de los distintos grupos parlamentarios por haberles sometido a un "juicio universal", según Trillo, y por haberles "calumniado", según Matas, quien ha insistido en que él "no está en la cárcel por robar".

En una comparecencia de casi tres horas, el exministro de Defensa ha dicho reiteradamente que no conoce las cuentas del PP "ni ningún tipo de caja B" y que no ha cobrado ninguna cantidad por sus servicios al partido que no haya declarado a Hacienda.

Únicamente ha admitido que cobró "complementos" cuando fue secretario general y coordinador de Derechos y Libertades Públicas del partido, cuya cuantía estaba fijadas por el partido para esos puestos de responsabilidad.

Ha insistido en que apenas ha tenido cargos orgánicos dentro del partido y que no sabe "qué es esa caja B".

"¿Cree que si existiera sería como una hucha del Domund que estaba a la puerta del partido?", ha replicado con ironía al diputado de ERC Gabriel Rufián, quien ha calificado de "kafkiano" que le quisiera hacer creer que "no tenía ni idea". "¿De verdad quiere pasar por un negligente?", le ha espetado a Trillo.

En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado de Ciudadanos, Toni Cantó, quien le ha acusado de tratar de hacer pasar a los diputados y al resto de los ciudadanos por tontos por haber asegurado que "no se enteró de nada".

Los portavoces también han reprochado a Matas que diga que no sabe nada de la supuesta caja B del partido y ha admitido solamente irregularidades en la contabilidad electoral del PP de Baleares.

"No tengo ningún conocimiento de ninguna caja B ni que en ningún momento nadie, ni el presidente Aznar ni Rajoy, nadie, se metiera en las cuentas de Baleares y lo que se hacía en Baleares", ha afirmado el expresidente balear, con lo que ha descartado cualquier tipo de orden de la dirección nacional y el partido en su comunidad.

Al igual que Trillo, ha descartado haber recibido algún tipo de sobresueldo en negro del PP porque todo lo que le ha pagado el partido lo ha hecho "oficialmente y con nómina".

De hecho, ha reconocido que tras dejar de ser ministro de Medio Ambiente en 2003 para presentarse como candidato a la Presidencia de Baleares, el entonces secretario general del partido, Javier Arenas, lo metió en su despacho y entendió su situación por lo que lo puso en nómina.

Tanto el diputado de EH Bildu Oskar Matute como la de Ciudadanos Melisa Rodríguez han destacado esta declaración de Matas ya que, según han asegurado, el propio Arenas negó, durante su comparecencia en la comisión, haber tomado alguna decisión económica de este tipo.

Matas ha tenido que responder también a preguntas sobre el caso Nóos, por el que está en la cárcel, y ha asegurado que Juan Carlos I y Felipe VI "no sabían nada" de las contrataciones de su gobierno con el instituto que presidía Iñaki Urdangarin, también en prisión.

Ha recalcado que Nóos era "un tema de Urdangarin con el señor (Diego) Torres", socio del marido de la infanta Cristina en el instituto.

Por su parte, Trillo ha contestado asimismo a cuestiones relacionadas con su etapa al frente de Defensa, como el accidente del Yak-42, la guerra de Irak o el caso Villarejo.

A este respecto ha dicho que no conoce al excomisario, que se encuentra encarcelado, ni tampoco de sus conversaciones con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, de la que se ha limitado a decir que cuando dimitió, tras conocerse los audios de estos contactos, actuó "correctamente".