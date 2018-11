Trillo asegura que no conoce a Villarejo ni sus conversaciones con Cospedal

Madrid, 20 nov (EFE).- El exministro de Defensa Federico Trillo ha asegurado hoy que no conoce al excomisario José Manuel Villarejo ni tampoco conocía sus conversaciones con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, quien cree que actuó "correctamente" cuando dimitió tras conocerse los audios de estas charlas.

Así lo ha manifestado en su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP, en la que ha asegurado que no ha recibido sobresueldos del partido, sino solo complementos de sueldos que fueron declarados a Hacienda.

También ha negado que haya favorecido a ninguna empresa con contratos para la reconstrucción de Irak. "Para nada, sería incapaz, no había oído eso nunca, donde tenga que decirlo lo diré mucho más alto", ha afirmado en respuesta a una pregunta de la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera, y ha añadido "rotundamente no".

Trillo ha negado además haber conocido a Pablo Crespo, el número dos de la trama Gürtel, y ha indicado que no tiene "ningún entusiasmo por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional)", aunque después ha puntualizado que no es que tenga "mal concepto de ella" sino de algunos comisarios.

De hecho, en referencia a Villarejo y lo que ha dicho de él en algunos audios que le ha relatado Vera, Trillo ha argumentado que "hay a quien no le gusta" que él actúe con la legalidad pero "no con la Policía y menos con las cloacas del Estado".

"Esas personas nunca me han querido mucho, las he tenido que sufrir mucho, por eso cuento con su antipatía y me siento muy orgulloso de contar con su antipatía", ha aseverado.

Por lo que respecta al accidente del Yak 52, que también ha sido mencionado por la diputada de Unidos Podemos, Trillo ha afirmado que, después de las familias, "nadie" lo siente ni lo ha sentido más que él, que en aquel momento era ministro de Defensa.