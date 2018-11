Secretario IEF ve "posible" generar energía 100 % renovable en 2050 en España

Bilbao, 20 nov (EFECOM).- El secretario general del International Energy Fórum (IEF), Sun Xiansheng, ha considerado "altamente posible" alcanzar el objetivo previsto en el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, presentado recientemente por el Gobierno de Pedro Sánchez, según el cual para 2050 el cien por cien de la energía que se genere en España será renovable y limpia.

En una intervención en el ciclo de conferencias de DeustoFórum, Xiansheng ha felicitado al Ejecutivo español por esta iniciativa y ha precisado que "quizás sea posible" lograrlo porque a la población le gusta la energía verde y el país cuenta con tecnología.

Ha precisado, sin embargo, que es una meta "agresiva" y que necesitará del desarrollo de "medidas" y de "tecnologías".

Xiansheng, que dirige un organismo, integrado por más de 70 países, que promueve todo tipo de energías con el fin de "proporcionar seguridad y continuidad en la relación entre consumidores y productores", ha asegurado en su charla que el cambio desde las energías fósiles y contaminantes hacia las renovables llegará, pero el problema es "a qué velocidad".

"Esta transición energética es un reto global, que no lo resuelve un solo país, sino que será consecuencia del diálogo entre gobiernos, empresas, productores y consumidores", según ha dicho.

"Si no se colabora y no se invierte, todo irá más lento, y este escenario añade incertidumbre a la producción y precios del petroleo", ha puntualizado, a la vez que ha remarcado que este mismo contexto "no es compatible con el freno al cambio climático y el objetivo de reducir dos grados la temperatura de la tierra".