La reina brinda el apoyo al hospital central de la Cruz Roja en su centenario

Madrid, 20 nov (EFE).- Como ya ocurriera hace cien años, la reina Letizia ha mostrado hoy el respaldo de la Corona al hospital central de la Cruz Roja de Madrid con motivo de la celebración de su centenario, que coincide con el de la Escuela de Enfermería que comparte su sede con el centro clínico.

La presencia de doña Letizia ha dado continuidad al apoyo que la Familia Real prestó a la fundación del hospital de San José y Santa Adela, primero a través de la reina María Cristina, madre de Alfonso XIII, y luego de la mano de la esposa de éste, Victoria Eugenia.

La conmemoración ha tenido lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con la presencia de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y del presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent.

También han asistido el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, puesto que el centro de la Cruz Roja pertenece a la red sanitaria madrileña.

El hospital, que se erigió entre 1893 y 1908, se denominó en un principio Casa de Salud San José y Santa Adela en honor a su benefactora, pero la construcción no se pudo completar por falta de fondos.

La reina María Cristina fue la que constituyó en 1913 el patronato que sería el embrión del hospital y del cuerpo de damas enfermeras, que en un principio tuvieron como cometido la asistencia de sirvientas y de los soldados heridos con motivo de la Guerra de Marruecos como centro de beneficencia privada.

Cinco años después, se aprobó un real decreto que daba la titularidad de la institución a la Cruz Roja con el patrocinio de la reina Victoria Eugenia.

El acto ha comenzado con un recorrido por la exposición instalada para festejar los dos centenarios, en el que la responsable de la Escuela de Enfermería, Marta Mas, y la exdirectoria Rosa Pulido han ido explicando a doña Letizia algunas de las fotografías que se exhiben.

Ya en el auditorio, en el turno de intervenciones, la ministra ha definido al Hospital de la Cruz Roja como "una institución señera y pionera de la sanidad española" por su "trayectoria de calidad y buen hacer", sobre todo, en favor de los más necesitados.

También ha elogiado a la institución por haber exportado un modelo de asistencia en el ámbito geriátrico.

"Ha transitado hacia la modernidad incorporando especialidades como la geriatría o la rehabilitación y convirtiéndose en referencia desde la Escuela de Enfermería", ha destacado la ministra.

Ángel Garrido ha convenido en que el hospital de San José y Santa Águeda es "un magnífico exponente de la sanidad madrileña" y "una auténtica referencia" en áreas como la geriatría o la cirugía.

El gerente del hospital, Manuel Ballarín, ha aprovechado para pedir al Gobierno de la Comunidad de Madrid apoyo para crear una unidad de cuidados paliativos de media estancia con el fin de prestar más ayuda a los enfermos que requieren este tratamiento.

"No sería riguroso si me comprometiera a que va a ser así, pero lo vamos a estudiar con la máxima atención y sería difícil que no incluyamos esta unidad de paliativos", le ha respondido Garrido.

El presidente madrileño ha elogiado igualmente a la Escuela de Enfermería por su "calidad formativa y búsqueda de la excelencia".

Este centro docente privado depende de Cruz Roja Española y, en el plano académico, de la Universidad Autónoma de Madrid.

La reina, que no ha tomado la palabra, participó el pasado 4 de octubre en otro acto en respaldo de la Cruz Roja con motivo del Día de la Banderita.

Senent le ha agradecido su disposición a apoyar el centenario de las dos instituciones, de las que ha resaltado su "dinamismo y eficacia".

"Habéis hecho crecer el respeto y el cariño de este centro, con tanta excelencia profesional como enorme afecto", ha apuntado el presidente de Cruz Roja España.