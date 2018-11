El PSOE da un "no como una casa" a moción de Cs sobre los indultos del procés

Madrid, 20 nov (EFE).- Los socialistas han votado con "un no como una casa" a la moción de Cs para exigir al Gobierno que aclare ya si piensa o no indultar a los presos del "procés" una vez haya una sentencia firme condenatoria, una iniciativa que ha sido rechazada por el Congreso.

En defensa de la moción, ha sido el propio líder de Cs, quien desde la tribuna ha exigido al PSOE y al Gobierno que explique cuál será su postura sobre los indultos después de que destacados dirigentes socialistas, entre ellos Miquel Iceta o la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, se posicionaran a favor de esta medida de gracia.

"No nos fiamos un pelo del PSOE ni de Pedro Sánchez", ha recalcado Rivera al asegurar que no puede ser presidente del Gobierno quien apoye el indulto para los golpistas porque "no es decente".

Y no lo es, ha añadido, porque "no puede salir gratis" el intento de un golpe de Estado, como ocurrió en Cataluña, y por eso ha pedido otra vez a Sánchez "que no cambie indultos por escaños".

Según Rivera, lo que vote hoy el PSOE determinará si siguen siendo un partido constitucionalista o "hay un antes y un después en la historia del PSOE" y los españoles sabrán si siguen al lado de los demócratas "o no tienen vergüenza".

Para ilustrar su argumentación ha señalado que la diferencia entre un estadista y un oportunista es que el primero acata las sentencias o las recurre si no está de acuerdo mientras que el segundo "solo cuenta escaños".

Así ocurrió con el presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, quien recurrió la sentencia del 23-F porque le pareció insuficiente. "Le pregunto a Sánchez y al PSOE si hubieran indultado a Tejero", ha insistido Rivera al afirmar que en España se han producido dos golpes de Estado, el de 1981 y el de octubre de 2017, cuando se intentó liquidar la Constitución declarando la secesión de Cataluña.

Pese a que Rivera ha pedido directamente el apoyo del PSOE, el diputado socialista Juan Carlos Campo le ha contestado con "un no como una casa" y ha acusado a Cs de ser "los reyes del juicio paralelo" y de hacer un flaco favor a la independencia judicial.

Han pasado por delante de todo el procedimiento y han hecho "un silogismo de alpargata" cuando hablan del principio de igualdad ante la ley, ha reprochado el diputado socialista.

"No saben ni lo que es el indulto", ha insistido Campo al explicar que se trata de una medida discrecional que sigue un procedimiento, el cual Cs se salta.

También Podemos, ERC, el PNV y PDeCAT han rechazado esta iniciativa, que para la diputada de En Comú Lucía Martín es una auténtica "chapuza jurídica y política" con el que Ciudadanos solo quiere "echar más leña al fuego" del conflicto en Cataluña y solo pretende esconder su "autoritarismo".

Para la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró y Buldó a Rivera realmente le importa "un comino" la ley del indulto y solo ha venido hoy al Congreso a defender esta moción para "hacer campaña electoral en Andalucía".

Desde el PNV Mikel Legarda ha recriminado a la formación naranja que su moción es solo un "ejercicio de ficción" al dar por sentado unos hechos que no se han producido, porque aún no hay sentencia del procés, solo tratan de "desgastar" al Gobierno en el marco de su lucha "diaria" con el PP y Vox.

Y cuando le ha tocado el turno al portavoz de ERC, Joan Tardá, se ha descolgado llamando "fascista" al líder de Cs después de que éste, una vez más, haya calificado de "golpistas" a quienes declararon la independencia de Cataluña.

Lo ha hecho "con profunda tristeza", ha explicado, porque este tipo de calificativos, según él, no deberían tener cabida en una sociedad democrática.

Si bien cree que Rivera es un fascista, ha precisado que sus votantes no lo son y piensa que tampoco la mayor parte de los diputados de Ciudadanos.

El PP ha apoyado la moción de Ciudadanos, junto a UPN, pese a que el diputado popular Arturo García-Tizón ha recriminado de que es un "lavado de cara" a la falta de propuestas del partido naranja a la ley para modificar los indultos que se tramita en el Congreso a iniciativa el PSOE y a la que los populares han presentado 21 enmiendas.

Sin embargo, ha asegurado que en el comportamiento del PSOE y del Gobierno hay "indicios más que suficientes para presumir que Sánchez ha pactado con los autores del golpe de Estado su absoluta impunidad en el caso de ser condenados".