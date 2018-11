People's Vote cree que otro referéndum del "brexit" es más probable que nunca

(Corrige guía)

Londres, 20 nov (EFE).- La campaña multipartita "People's Vote" opinó hoy que las probabilidades de celebración de otro referéndum sobre el "brexit" son ahora mismo "más altas que nunca", aunque la votación no podría celebrarse antes de seis meses.

En una rueda de prensa celebrada hoy en la capital británica, el diputado laborista Chuka Umunna, uno de los fundadores de la campaña, explicó que la convocatoria de ese plebiscito requeriría aproximadamente medio año para formalizar el proceso legislativo, para su convocatoria y para llevar a cabo la consiguiente campaña.

Un tiempo que exigiría la extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa, en base al cual está previsto que el Reino Unido abandone el bloque comunitario automáticamente el 29 de marzo de 2019.

Una prolongación que requeriría una decisión unánime del Consejo Europeo de acuerdo con el país y que, en opinión de Umunna, el resto del club comunitario estaría dispuesto a permitir para que el Reino Unido pudiera llevar a cabo este "proceso democrático".

Planteamientos con los que coincidió otra de las fundadoras de "People's Vote", la conservadora Anna Soubry, que manifestó que no existe más salida para la primera ministra británica, Theresa May, que la celebración de esa nueva consulta.

Según expuso, "haciendo números" el Parlamento del Reino Unido no apoyará el borrador del acuerdo del "brexit" al que han llegado Londres y Bruselas pero, al mismo tiempo, la Cámara de los Comunes "se niega a una salida sin acuerdo".

Soubry argumentó que a la mandataria solo le queda la opción de "volver a preguntar a la gente" si quieren su acuerdo o si se decantan por permanecer en el bloque comunitario.

Subrayó la importancia de transmitir a los británicos los beneficios que supone, también a nivel individual, seguir formando parte de la Unión Europea (UE).

La parlamentaria "tory" lamentó la incapacidad de su formación política, que gobierna el país, de terminar con la división que provocó el referéndum del "brexit" en junio de 2016, donde el 51,9 % votaron a favor de la salida y el 48,1 % por la permanencia en la UE.

La activista criticó la "falta de liderazgo" que existe en estos momentos en el Reino Unido y reconoció que se "avergüenza" de la situación que está atravesando su país.

Afirmó además que tanto el partido laborista como el conservador están "radicalizando" sus posturas, lo que deja a "millones de personas sin nadie que las represente".

En este sentido, opinó que los británicos están "hartos de la confrontación" entre la izquierda y la derecha, y rechazó que personas de distintas formaciones no puedan trabajar juntas, como hacen en "The People's Vote", donde cohabitan representantes de distintas ideologías.

Además del laborista Umunna y la conservadora Soubry, también se encuentran entre los parlamentarios fundadores de la campaña, que arrancó el pasado mes de abril, la liberaldemócrata Layla Moran y la verde Caroline Lucas.

Los integrantes de al plataforma festejaron el éxito que el movimiento ha tenido en estos ocho meses de recorrido, sumando cada vez más adeptos.

"No conozco una campaña más exitosa en el Reino Unido en los últimos años", aseguró el Umunna, quien recordó la afluencia masiva, de cerca de 700.000 personas, a la manifestación convocada por el grupo para pedir una nueva votación que tuvo lugar el pasado 20 de octubre en Londres.

La iniciativa ha sido respaldada asimismo por organizaciones independientes como Scientists for the EU, Britain for Europe, Wales for Europe y Open Europe.

Mientras continúan las reclamaciones de "The People's Vote", May viajará a Bruselas mañana para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y ultimar los detalles de la declaración política que debe acompañar el acuerdo del "brexit", que deberá ser aprobado este domingo por los 27 países comunitarios. EFE