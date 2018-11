Omar de la Cruz: En 10 o 15 años el mercado de cine estará copado por latinos

Huelva, 20 nov (EFE).- El director del Festival de Cine Global Dominicano, Omar de la Cruz, que preside el jurado del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, ha asegurado hoy que el mercado latinoamericano ?está despertando? y entrando en competición a nivel mundial y ?en diez o quince años, estará copado por un latino formado en su país?.

En declaraciones a Efe tras el acto de foto oficial del jurado de la presente edición del certamen, De la Cruz ha explicado que ?el cine en general ha empezado una carrera de competición, y lo que antes era Hollywood, cine europeo y un poco Latinoamérica, que eran Argentina y un poco de México, ahora es mucho más global?.

?Entiendo que ha evolucionado exponencialmente, y podemos decir que los latinoamericanos se han especializado en lo que estamos haciendo?, ha dicho, destacando la calidad de las producciones y la versatilidad que este año compite en el festival de Huelva.

No obstante, ha señalado que facilita la tarea el hecho de que ?las nuevas generaciones nacen con un teléfono y una cámara, no tienen miedo a la cámara, con lo que el mercado en diez o quince años va a estar copado por un latino, no uno formado en Europa o Estados Unidos, sino en su casa?.

Una evolución del mercado del que ha dicho que ?en mi caso me siento muy satisfecho en República Dominicana?, destacando la evolución positiva de las producciones que se hacen en países como Puerto Rico en la actualidad.

Omar de la Cruz ha señalado que esa misma evolución se aprecia en el Festival de Huelva, del que ?de dos años atrás para acá he visto el cambio en estructura que ha experimentado, en cómo un festival de 44 años ha resurgido con el apoyo del público, la dirección y la selección de las películas?.

Ha puesto el acento además en que está apreciando ?salas llenas, a pesar de la lluvia?, bromeando con que ?ha habido sesiones de cortometrajes llenas, y pensábamos que la gente estaba allí refugiándose de la lluvia?.