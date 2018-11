Montero insiste en presentar los Presupuestos y pide reflexión a PDeCAT y ERC

Madrid, 20 nov (EFE).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido hoy en que presentarán el proyecto de Presupuestos de 2019 en diciembre y ha pedido a los independentistas catalanes, ERC y PDeCAT, que reflexionen porque cuando hay una prórroga presupuestaria hay materias que no se pueden desarrollar.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Senado, Montero ha reiterado que sólo se prorrogarán los presupuestos si no hay apoyo de otras fuerzas políticas, pero no ha negado que renuncie a presentarlos.

La ministra ha dicho que es "evidente" que los presupuestos son fundamentales para desarrollar la tarea del Gobierno pero ha recordado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dicho que gobernaría el tiempo que considerara útil para los ciudadanos.

En este sentido, ha puntualizado que, aunque el Ministerio trabaja "intensamente" por conseguir aprobar los Presupuestos y no contempla una prórroga, hay medidas que, con mayoría parlamentaria, se pueden desarrollar con reales decretos leyes como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Sin embargo, ha avisado de que una prórroga supondría ir a una senda de déficit del 2,2 % del producto interior bruto (PIB) y no del 1,8 % como propone el Gobierno.

Montero, ha recordado que se podría cumplir con esta meta "con algún ajuste arriba o abajo", ya que -ha insistido- cuenta con la opinión favorable de la Comisión Europea (CE).

"No sería el único Gobierno que ha tenido que trabajar con una prórroga presupuestaria", ha dicho, al tiempo que ha negado que haya emprendido negociaciones con los nacionalistas vascos y catalanes para contar con sus apoyos ante futuras convalidaciones.

Montero ha urgido a los independentistas catalanes a reflexionar sobre unas cuentas que desarrollan reivindicaciones históricas para Cataluña, como la comisión bilateral respecto al cumplimiento de la disposición adicional de su Estatuto de Autonomía.

"No se entiende que si quieren lo mejor para Cataluña no hagan lo posible para que las cuentas salgan adelante. Ellos saben que este Gobierno no va a hablar de procesos judiciales en marcha", ha apostillado, tras incidir en que la Fiscalía es independiente.

La ministra ha reiterado que la prerrogativa de convocar elecciones las tiene el presidente del Gobierno y ha negado que el Ejecutivo esté haciendo una estrategia de presión.