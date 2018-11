Mogherini intenta desbloquear continuación de operación Sofía en Mediterráneo

Bruselas, 20 nov (EFE).- La Alta Representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, afirmó hoy que ha hecho "propuestas" a los Estados miembros para resolver la cuestión del desembarco de inmigrantes que salva la misión "Sofía" en el Mediterráneo, escollo para poder prolongarla.

"He puesto sobre la mesa varias propuestas sobre este aspecto en particular. Los Estados miembros lo están discutiendo y aún tenemos algún tiempo para encontrar una solución para ese problema en particular", indicó Mogherini a su llegada a un Consejo de ministros comunitarios de Defensa, que repasará las misiones activas en el exterior.

"Sofía", operación naval diseñada para disuadir el modelo de negocio de las mafias que trafican con inmigrantes desde África -y en especial Libia-, concluye su mandato el próximo 31 de diciembre pero "todos los Estados miembros" quieren mantenerla, según Mogherini.

"Como saben hemos completado nuestra revisión estratégica, así que Sofía está lista para continuar después del 31 de diciembre", comentó.

En cambio, señaló que "hay un asunto sobre el que no hay acuerdo, que es el del desembarco de las personas rescatadas en el mar".

Italia es el país que, por su cercanía a la zona en la que operan los buques de "Sofía" en el Mediterráneo central, fue seleccionado como lugar en el que desembarcar a las personas rescatadas.

El Gobierno italiano se ha quejado de ser el único país de recepción a pesar de que en los últimos meses ha habido "cero" rescates, según fuentes diplomáticas, y ha pedido solidaridad a otros Estados miembros y que haya un reparto de las personas que lleguen a su puerto.

Las fuentes agregaron que enviar a los barcos de "Sofía" a otros puertos europeos es complicado porque implica travesías más largas y los barcos militares no están acondicionados para transportar inmigrantes que se encuentran en condiciones precarias cuando son rescatados.

Mogherini enfatizó que la cuestión del desembarco es "un elemento menor del trabajo general que está haciendo la operación 'Sofía', desde la formación de los guardacostas libios hasta el trabajo para implementar el embargo de armas".

"Este es un elemento pequeño aunque obviamente importante para la persona que salvamos, pero un elemento pequeño en el plan militar", continuó.

En todo caso, la política italiana se mostró confiada en que los Estados miembros "encontrarán una solución práctica sobre este asunto para continuar la operación".

Por su parte, la ministra francesa de Defensa, Florence Parly, aseguró ante la prensa a su llegada a la reunión que "se hará todo por salvar" la misión.

"Hace varios meses que los Estados miembros mantienen discusiones. Conocemos la fecha de término, el 31 de diciembre, así que faltan pocos días" para lograr un acuerdo, apremió.