Miércoles, 21 de noviembre de 2018

CONGRESO CONTROL.- Madrid.- Un día antes de que el pleno del Congreso vote la composición del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, se enfrentan en la sesión de control con la vista puesta en la recta final de la campaña electoral en Andalucía

(foto) (vídeo)

PODER JUDICIAL - Madrid - El pleno del Congreso debate una moción del PP sobre la gestión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la que pedirá su reprobación, tras la ruptura del acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

(foto) (vídeo)

ESPAÑA PORTUGAL.- Valladolid.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside en Valladolid junto a su homólogo portugués, Antonio Costa, la cumbre anual hispano-lusa que, en su trigésima edición, reunirá a ministros de ambos gobiernos.

(foto) (vídeo)

MEMORIA HISTORICA -Madrid- El Senado vota una moción del PSOE para condenar el franquismo que el PP está dispuesto a suscribir, pero solo en el caso de que el grupo socialista renuncie a incluir en su iniciativa el apoyo a la decisión del Gobierno de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

(foto) (vídeo)

DEBATE CATALUÑA -Barcelona- El Parlament celebra una nueva sesión plenaria, que arranca con la sesión de control al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y los consellers del Govern, la primera tras la cumbre por el diálogo celebrada el pasado viernes, a la que no acudieron Cs, la CUP y el PPC.

(vídeo)

PROTECCIÓN DATOS - Madrid - El pleno del Senado puede aprobar este miércoles la nueva ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, dirigida a mejorar la privacidad en un entorno tecnológico como el actual en donde la intimidad personal está mucho más expuesta.

(foto)

EDUCACIÓN DOCENTES.- Madrid.- El servicio Defensor del Profesor del sindicato ANPE, que atiende de forma inmediata y gratuita a los docentes víctimas de situaciones conflictivas y de violencia, y que ha atendido a 34.700 profesores desde su puesta en marcha en 2005, da a conocer su informe 2017-18.

Recursos de archivo en www.lafototeca.com código 8293615

DISCAPACIDAD ELECCIONES.- Madrid.- El derecho a voto de todas las personas con discapacidad sin exclusiones supera hoy su último trámite parlamentario en el Senado, que da luz verde a la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) de modo que 100.000 personas podrán votar en las elecciones que se convoquen a partir de 2019.

SALUD PSEUDOTERAPIAS.- Madrid.- Sociedades de médicos homeópatas, acupuntores y naturistas, farmacéuticos y asociaciones de pacientes se unen para defender en rueda de prensa las terapias complementarias frente al plan anunciado por el Gobierno contra las pseudoterapias.

Recursos de archivo en www.lafototeca.com código 6375968

TRATA PERSONAS.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presenta la Guía de criterios de actuación judicial frente a la trata de seres humanos, un compendio de recomendaciones elaborado por un grupo de expertos en la materia a propuesta de la Comisión de Igualdad del órgano de gobierno de los jueces.

Recursos de archivo en www.lafototeca.com código 2633208

----------------------------------------------------

VIOLENCIA MACHISTA (SERIE PREVIA).- Madrid. Se habla del maltrato machista en los colegios e institutos, los médicos son conscientes de que detrás del moratón o del dolor de cabeza continuado de una mujer o de un niño se pueden esconder situaciones de violencia de género y las mujeres tienen más herramientas para identificarlo, son algunas de los cambios que sobre violencia machista destacan a Efe varios expertos.

Recursos de archivo en www.lafototeca.com código 10797787

------------------------------------------------------

TEATRO CDN - Madrid - Al dramaturgo Juan Mayorga le rechazaron una vez en un espectáculo de ilusionismo presenta en el Centro Dramático Nacional acompañado de un elenco que encabezan María Galiana y José Luis García Pérez.

SÁNCHEZ-ALBORNOZ - Madrid - El historiador Nicolás Sánchez-Albornoz (Madrid, 1926) se convierte hoy en el primer exdirector del Instituto Cervantes que deposita en su Caja de las Letras un legado personal que, en su caso, será "de gran valor histórico" según la institución, en la que por la tarde debatirá con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

SERIE PREVIA CONSTITUCIÓN

-----------------------------------------------

CONSTITUCIÓN ANIVERSARIO - Madrid - En 1978 un vendaval de creatividad barría las salas de cine españolas. Cine quinqui y marginal; de izquierdas y derechas; experimental o erótico atraía a millones de espectadores. Ahora, el público ve lo que quiere en su casa y la corrección política amenaza a los creadores. Por Magda Tsanis.

Recursos de archivo en www.lafototeca.com código 829233, 10534689

ENTREVISTAS

=================

PEDRO DUQUE - Madrid.- El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, repasa en una entrevista con EFE algunas de las prioridades de su departamento como la financiación o alcanzar un Pacto por la ciencia

(foto) (vídeo).

-----------------------------------------------

CRÓNICAS

==========

MEDIO AMBIENTE PLÁSTICOS -Arrecife (Lanzarote)- Los ocho millones de toneladas de plástico que cada año reciben los océanos no solo matan a las ballenas, las tortugas o las aves: están ya en nuestra mesa, en el pescado, en la sal, en el agua del grifo, en la embotellada y hasta en la cerveza. Son una amenaza y exigen actuar ya. Por José María Rodríguez

(foto) (Vídeo)

THE BEATLES - Madrid - "The White Album", alumbrado en realidad como "The Beatles", no contenía prácticamente ninguna de las canciones más populares de los de Liverpool, pero su audacia sigue vigente 50 años después de su estreno, tanto que merece un nuevo desembarco en la vieja URSS, como propone el tema que lo

EFE

Redacción Efe Nacional

(34)913 467 186

nacional@efe.es