Matas niega conexión de PP nacional con irregularidades contables PP balear

Madrid, 20 nov (EFE).- El expresidente del Govern balear y exministro, Jaume Matas, ha rechazado hoy que exista "ningún tipo de conexión o ninguna orden" entre las irregularidades contables del PP regional y el partido a nivel nacional y también ha negado una financiación ilegal o conocer la existencia de una caja B.

Matas ha comparecido hoy en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la presunta financiación ilegal del PP por videoconferencia desde la cárcel de Aranjuez, donde cumple la condena de 3 años y 8 meses a la que fue sentenciado en el caso Nóos.

En su intervención, ha afirmado que no hay financiación irregular del PP balear y ha destacado que, en diez años de instrucción judicial, solo ha habido un delito sentenciado que fue "electoral" porque el exgerente, Fernando Areal, cuñado de Matas, reconoció el pago de servicios sin factura para ajustar la contabilidad.

"No tengo ningún conocimiento de ninguna caja B ni que en ningún momento nadie ni el presidente Aznar ni Rajoy, nadie, se metiera en las cuentas de Baleares y lo que se hacía en Baleares", ha afirmado.

También ha descartado haber recibido algún tipo de sobresueldo en negro del PP porque todo lo que le ha pagado el partido lo ha hecho "oficialmente y con nómina".

Matas ha reprochado las "calumnias" del diputado socialista Pere Joan Pons, durante su comparecencia, y ha lamentado que en estos diez años no ha tenido oportunidad de defenderse de las "acusaciones falsas", ya que solo ha reconocido los delitos por los que está en prisión.

"Yo no me he enriquecido ilegalmente, no he tenido delito fiscal, ni de blanqueo, ni de apropiación indebida", ha proclamado, tras reconocerse como "único responsable" de los delitos por los que se le ha sentenciado en el caso Nóos, y el "error" de entrevistarse con Iñaki Urdangarin por el que está pagando la pena.

Y ante la pregunta de Pons de quién tiene mas culpa, si él o Urdangarin, ha insistido en que él es culpable de lo que ha hecho y "de lo que haya hecho el señor Urdangarin, allá él". "Yo soy responsable de lo que he hecho con dinero de los baleares, no de otras cosas", ha asumido.

Por lo que respecta a la posible caja B del PP o de pagos en negro por parte del partido, Matas ha afirmado que a él todo lo que le ha pagado el partido ha sido "oficialmente y con nómina".

De hecho, ha reconocido que tras dejar de ser ministro de Medio Ambiente en 2003 para presentarse como candidato a la Presidencia de Baleares, el entonces secretario general del partido, Javier Arenas, lo "metió" en su despacho y "entendió" su situación por lo que lo "puso en nómina".

Pero ha insistido en que por ese sueldo ha declarado ante la Audiencia Nacional, y entregó las nóminas y la declaración de la renta.

Tanto el diputado de EH Bildu Oskar Matute como la de Ciudadanos Melisa Rodríguez han destacado esta declaración de Matas ya que, según han asegurado, el propio Arenas negó, durante su comparecencia en la comisión, haber tomado alguna decisión económica de este tipo.