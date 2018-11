Marlaska acusa a PP de haber dejado indefensos a policías y guardias en 1-O

Madrid, 20 nov (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado hoy al anterior Gobierno del PP de haber dejado "indefensos" a los agentes de la Policía y de la Guardia Civil en el referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado y ha instado a ese partido a no utilizar a las fuerzas de seguridad en el debate político.

Marlaska ha hechos estas manifestaciones en el Pleno del Senado en respuesta a la parlamentaria del PP Clara Isabel San Damián, quien le ha preguntado por las medidas que iba a tomar ante las declaraciones del vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que calificó a la Policía y a la Guardia civil como "delincuentes".

"Los delincuentes del 1 de octubre son los que iban de verde y de azul marino, y que entraron con porras en los colegios electorales. Ya está bien que la justicia hoy lo empiece a reconocer. Y haremos que lo reconozcan", dijo Aragonès en su día al comentar el auto de la Audiencia de Barcelona que cuestiona la "proporcionalidad" de la actuación policial el 1-O.

Pero además de a esas manifestaciones, la senadora ha hecho referencia a otras actuaciones de "fascistas radicales", como el ataque con pintura amarilla a la casa del juez instructor del caso "procès", que vive "amedrentado", según San Damián.

A la senadora le parece "inadmisible" que el ministro "esté de brazos cruzados" ante estos hechos.

Pero Marlaska le ha respondido que lo que es "inadmisible es que se utilice a las fuerzas de seguridad para el debate político" y, tras censurar los insultos de Aragonès, ha reprochado al PP que en el 1-O no les diera a los agentes "la oportuna y debida cobertura".

"Este ministro -ha enfatizado Marlaska- no se queda con los brazos cruzados y no les he generado indefensión como hicieron ustedes el 1 de octubre de 2017".

Además, en su segunda intervención la senadora ha insistido en sus críticas a la actuación del ministro, que, según su opinión, "mira para otro lado" porque "no piensa por sí mismo".

"Usted -le ha espetado- no defenderá nunca a la Policía. No puede porque para (Pedro) Sánchez es más importante el poder que la dignidad".

El Gobierno socialista "se aleja cada día más" del orden constitucional, según San Damián, quien ha zanjado: "Si no le gusta que le hagamos estas preguntas, lo que tiene que hacer es irse, dimitir, que la puerta la tiene ahí a la derecha".

Ya en su réplica, el titular de Interior ha asegurado que el Gobierno socialista no dice "palabras gruesas", sino que actúa", y ha vuelto exigir al PP que dejen de usar a las fuerzas de seguridad para el debate político.