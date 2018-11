Excargos del BdE dicen que desconocían aumentos de sueldo en CatalunyaCaixa

Barcelona, 20 nov (EFE).- Tres excargos del Banco de España han asegurado hoy que desconocían los aumentos de sueldo que abonó CatalunyaCaixa a su antigua cúpula en 2010, y han precisado que del primero de esos incrementos, el aprobado en enero de 2010, se enteraron "por la prensa".

El ex director general de Supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello; el exdirector del departamento de Inspección Pedro González y el exjefe del grupo de Inspección del BdE Sergio Linares han declarado hoy como peritos en el juicio por los sobresueldos abonados a la cúpula de la antigua caja en 2010, que se celebra en la Audiencia de Barcelona.

Tanto el expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra, como el exdirector general Adolf Todó, para los que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel, dijeron en su declaración como acusados que el Banco de España estaba al corriente del aumento de salarios en la entidad, una versión que han contradicho hoy estos ex altos cargos del BdE.

Martínez Tello ha asegurado que, tras enterarse del aumento de sueldo aprobado en enero de 2010, que supuso que Todó aumentara su sueldo fijo en 100.000 euros -de 700.000 a 800.000 euros- y su variable del 35 al 50 %, le llamó, tanto a él como a la Generalitat, para decirle que la subida "no era oportuna".

No obstante, los excargos de BdE que han declarado hoy también han querido recordar que CatalunyaCaixa no tenía obligación como tal de informarles de los incrementos retributivos a su cúpula porque el Banco de España no tuvo competencias en materia de retribuciones hasta el año 2011.