Chichizola: "Ir a la selección argentina es un sueño y tengo que exigirme"

Getafe , 20 nov .- Leandro Chichizola, portero argentino del Getafe, declaró este martes que tiene el "sueño" de ser convocado alguna vez con la selección albiceleste, aunque admitió que todo pasa por "estar bien" en el equipo español y para ello debe exigirse y tener continuidad.

Chichizola, de 28 años, cumple su segunda temporada en la Liga española tras jugar la pasada campaña en la UD Las Palmas y fichar en la presente por el Getafe. Anteriormente, tras salir de River Plate en 2014, estuvo hasta 2017 en el Spezia italiano.

"Salir de River me costó mucho, porque el último año habíamos quedado campeones y nos habíamos clasificado para la Libertadores. Fue duro jugar en Italia y los primeros meses no fueron fáciles. Allí en Buenos Aires la gente te para y te pide cosas y pasar a un club en Italia que no tiene la misma repercusión que tenía River fue chocante, pero mi mentalidad siempre es la de trabajar", confesó.

En Italia, Chichizola pudo conocer de cerca a muchos porteros italianos, incluido Gianluigi Buffon, "el mejor portero de la historia porque se mantuvo a un nivel altísimo durante un montón de años".

"Pienso que la escuela italiana es la más importante de porteros porque trabaja mucho la posesión", apuntó el portero argentino.

Esta temporada, en el Getafe, Chichizola apenas está teniendo continuidad y solo ha jugado un partido oficial en Copa del Rey. En la Liga aún no ha debutado.

"En Primera no había vivido un trabajo como este. En el Spezia trabajamos durísimo y luego en Las Palmas, el año pasado, no trabajamos tan duro. En Getafe se trabaja duro la verdad, pero se ven los resultados así que hay que seguir por esta senda. El Getafe es un club que quiere pelear por cosas grandes y yo quiero hacer al Getafe un poquito más grande", declaró Chichizola en una entrevista concedida a la web del club.

A miles de kilómetros de distancia de Argentina, Chichizola dio su opinión de un "país muy pasional que vive del fútbol".

"Cinco horas antes el estadio está lleno. Es una pasión que te hace igual motivarte y querer vivir del fútbol. La presión que uno siente en Argentina en diferentes campos de diferentes equipos es difícil sentirla en España. En Europa todo es más tranquilo", apuntó.

"Estamos en la mejor liga del mundo y sueños hay. Quiero consolidarme en un equipo de Primera, estar bien, jugar muchos partidos y clasificarme para competiciones europeas", dijo Chichizola, que admitió que uno de esos sueños es vestir la camiseta de su selección.

"Ir a la selección argentina es un sueño que tengo, pero hay que estar primero bien en mi club y demostrar que uno tiene condiciones y es bueno. Lo que venga de la selección va a ser un plus. Creo que es posible, no es algo imposible, y estamos en la lucha con ello", manifestó.

En alusión a la selección Chichizola quiso ser "sincero" y admitió que "uno está en España para tratar el día de mañana estar en la selección de Argentina".

"Hay que exigirse porque si no esto pasa muy rápido y luego uno se arrepiente cuando pasa el tiempo", apuntó.

Por último, Chichizola habló sobre su compatriota Leo Messi, que tras el Mundial de Rusia recibió muchas críticas por su rendimiento con la selección.

"Hay que valorar a uno de los futbolistas más grandes con los que cuenta Argentina como Messi. En Argentina la vida ya es muy complicada, el hincha es muy fanático y creo que tenerlo es algo que hay que agradecer. Y lo que él hace por Argentina también, porque vive en España desde los doce o trece años, tiene su vida aquí y para él hubiese sido mucho más fácil jugar en España. Los que no los entienden o no están conformes me parece absurdo. Creo que tendríamos que disfrutarlo y apoyarlo", concluyó.