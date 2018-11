Campeonas olímpicas y nacionales piden visibilizar el deporte femenino

Pamplona, 20 nov (EFE).- Campeonas olímpicas y nacionales del hockey hierba, la natación, el atletismo o el ciclismo han pedido este martes en el I Congreso Deporte y Mujer celebrado en Pamplona que se visibilice la calidad del deporte femenino.

El acto, organizado por la Cadena SER y el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, reunió a profesionales del ámbito del deporte y de los medios de comunicación para abordar temáticas como las mujeres en la información deportiva o el paradigma de la deportista madre.

En una mesa redonda bajo el título "Desigualdades en el deporte femenino", Teresa Motos, campeona olímpica de hockey hierba en Barcelona 92, comentó que la evolución que ha tenido el deporte femenino desde la década de los setenta hasta ahora ha sido "bestial".

Tras apuntar que antes el deporte practicado por mujeres "ni salía en prensa", consideró que uno de los factores de que en la actualidad se visibilice más es que la práctica deportiva femenina "ha subido mucho" y "la calidad que se ha alcanzado es enorme".

Por ello, lamentó que, cuando ella comenzó a competir, el horario de los partidos y entrenamientos era peor en el caso de las deportistas y también el material utilizado.

"Posiblemente puede seguir pasando, pero creo que ha habido un gran cambio", incidió, para reclamar que se promocione a las deportistas ya que, dijo, "hace falta que los referentes salgan a la luz".

En cualquier caso, afirmó que a lo largo de su carrera se ha sentido valorada, pero que "en ocasiones, con resultados superiores a los de los hombres", las mujeres siempre ha "andado justas de reconocimiento".

Por su parte, Teresa Perales, que ostenta 26 medallas logradas en cinco juegos paralímpicos de natación y 20 en mundiales, comentó que es bueno que los resultados "extraordinarios" y éxitos alcanzados por mujeres deportistas se visibilicen para que las niñas vean a éstas como referentes.

Explicó que, a nivel mediático, sus logros deportivos comenzaron a tener cierto eco cuando se le comparó con el nadador estadounidense ya retirado Michael Phelps, al tener ambos la posibilidad de conseguir el mismo número de medallas.

Sheyla Gutiérrez, ciclista del Cylance USA de 2016 a 2018 y ganadora del Campeonato de España en línea (2017), aseveró sentirse "muy reconocida", si bien precisó que ha llegado "en un buen momento", ya que muchas mujeres se están incorporando al ciclismo.

Tras afirmar que en ningún momento se ha sentido "inferior" a lo largo de su carrera, advirtió de que algunas especialidades sanitarias no acumulan "tanta experiencia" a la hora de trabajar con deportistas, como en el caso de los preparadores físicos.

Marta Mendía, que posee 22 títulos como campeona de España en pista cubierta y aire libre en salto de altura, indicó que en el caso del atletismo ha habido "una igualdad absoluta" a la hora de recibir becas por parte de federaciones o del Gobierno de Navarra.

No obstante, señaló que "queda mucho trabajo por hacer en el campo de los técnicos y los directivos".

Por la tarde está previsto que intervengan, entre otras, la ciclista y medallista olímpica Leire Olaberría, que acumula 25 títulos como campeona de España en pista y carretera; Maitane Melero, campeona de España de 3.000 metros en pista cubierta; y Maite Oroz, subcampeona del mundo de fútbol sub 20 y campeona de Europa sub 17 y sub 19.