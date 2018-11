Brais Méndez: "Sigo siendo un currante por mucho que vaya a la absoluta"

Vigo, 20 nov (EFE).- El internacional español Brais Méndez, autor del gol de la victoria en el amistoso frente a Bosnia, afirmó este martes, tras reincorporarse a los entrenamientos del Celta, que su entreno con la selección absoluta no evitará que siga siendo "un currante" con "los pies en el suelo".

"Es la primera vez que vas a la absoluta y debutas con gol, creo que puede ser un punto de inflexión pero que lo sea hacia arriba. Aquí no puedes parar ni un minuto, tienes que seguir mejorando porque hay muchas cosas en las que aún necesito mejorar", comentó en rueda de prensa.

"Tengo claro que las cosas no cambian por una llamada de la selección. Si dejas de trabajar perderás el puesto. Yo sigo siendo un currante y seguiré siéndolo por mucho que haya ido a la selección", añadió.

El centrocampista gallego, afianzado en la titularidad con el Celta, abogó por "seguir trabajando igual" y no darle "demasiada" importancia a lo vivido porque lo contrario puede "llevarte por el mal camino".

"Tienes que tener los pies en el suelo, no puedes estar en las nubes. Por muy bien que lo hagas una vez, de nada sirve si en tu club no rindes. Lo importante está aquí, en el Celta", insistió Brais Méndez, quien no esconde que su rol ha cambiado en el equipo desde que Unzué lo hiciera debutar la pasada temporada.

El canterano reconoció que la destitución de Antonio Mohamed le cogió "de sorpresa" en la concentración de la selección española, y defendió que si el club apostó por un cambio de entrenador "bien hecho está".

En este sentido, considera que la llegada del portugués Miguel Cardoso dará "aire fresco" y "vida" a la plantilla para afrontar el tramo final de 2018, en el que se jugarán su continuidad en la Copa del Rey y sus opciones de engancharse a la pelea por Europa.

"La importancia que Cardoso le da al balón y al posicionamiento es muy importante para nosotros. Con él, el balón es el principal arma y eso nos viene muy bien", manifestó el centrocampista celeste, quien reveló que en la charla que mantuvo esta tarde con el técnico luso hablaron de "jugar tanto por dentro como por fuera".