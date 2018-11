Ábalos pide a barones que respeten la decisión de Sánchez sobre elecciones

Madrid, 20 nov (EFE).- El ministro y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha pedido a los barones de su partido "respeto a la decisión que tome el presidente" Pedro Sánchez sobre un posible adelanto electoral, "igual que nosotros respetamos a quienes tienen esa competencia autonómica para disolver y convocar".

Ábalos ha replicado así al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Gage, en una entrevista en la SER, en la que se ha mostrado molesto porque la respuesta de que "nada es descartable" que dio ayer en un desayuno informativo se haya interpretado como que es partidario de hacer coincidir las elecciones generales con las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo.

"Yo no voy a decir nada en público o en privado que pueda condicionar la decisión del presidente al respeto", ha dicho Ábalos, tras recalcar que ayer dijo que "no podía aventurar nada al respecto porque era competencia del presidente" y que sus palabras hubieran valido para no descartar tampoco "ninguna otra fecha" que le hubieran planteado.

Algunos barones han mostrado ya su rechazo a esa posibilidad, entre ellos el castellanomanchego Emiliano García-Page, que ha pedido que las elecciones generales se convoquen en otoño de 2019, después de los comicios autonómicos y municipales, para que "no trufen" el debate a nivel regional y municipal.

Ábalos le ha replicado que igual que él entiende que la decisión de convocar elecciones es del presidente del Gobierno "también deben entender los demás que debe ser así" y ha discrepado además con lo dicho por Page respecto a que el líder de Cs, Albert Rivera, podría haber pertenecido al PSOE cuando él se afilió: "No sé cuándo se afilió el señor Page, pero yo en la época en que me afilié ese señor (Rivera) no hubiera podido estar en el PSOE".