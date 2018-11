La temporada de Mirambell se complica por una lesión en la espalda

Redacción Deportes, 19 nov (EFE).- El piloto español Ander Mirambell ha señalado este lunes, tras clasificarse quinto en la primera carrera de la Copa América de skeleton disputada en Park City (Estados Unidos), que su planificación de la temporada se ha complicado por una lesión en la espalda.

"Es una situación que me angustia un poco, porque no sabemos lo que ocurre y debemos tratar de solucionarlo. Esa es la única prioridad a partir de ahora. Ya puedo confirmar con seguridad que no voy a poder competir en 2018 a mi regreso de Estados Unidos, y la pregunta es cuándo lo haré en 2019", señala Mirmabell en un comunicado.

"Por ello el objetivo es sumar los máximos puntos posibles. A ver si este martes podemos igualar o mejorar este quinto lugar. Los puntos que consiga, sumados a los que sumé en Whistler, nos darán cuatro carreras de comodín para empezar la Copa del Mundo más tarde", agrega.

El objetivo de Ander Mirambell es el Mundial de Whistler (Canadá) en marzo, "así que hay que llegar empujando bien", dice.

"Pero si no compito hasta entonces perderé categoría de Copa del Mundo, y eso es algo que no me puedo permitir", precisa.

La segunda prueba de la Copa América en Park City se disputa este martes a las 20:00 CET.