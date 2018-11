Sólo seis jueces de la Audiencia Nacional secundan la huelga

Madrid, 19 nov (EFE).- Seis jueces de la Audiencia Nacional -Eloy Velasco, de la Sala de Apelaciones de lo Penal, y cinco de lo Contencioso-Administrativo- han sido los únicos que se han unido hoy a la jornada de huelga convocada para protestar por la falta de medios y los ataques a la independencia judicial.

La huelga de funcionarios de prisiones que se prolonga ya varios días también ha generado incidencias en dos juicios señalados para hoy en la Audiencia Nacional, al no haber podido ser trasladados a la vista los acusados presos.

Por este motivo han sido aplazados un juicio por narcotráfico que cuenta con once acusados -no todos presos- y el del caso Emarsa de corrupción en el PP de Valencia, han informado fuentes de este tribunal, ante el que no se ha concentrado ningún magistrado a las 13.00 horas cómo si ha sucedido en otros órganos judiciales.

En el anterior paro de jueces en mayo de 2018, hicieron huelga en la Audiencia Nacional 8 de los 87 jueces que la integran, según datos que facilitó el Consejo General del Poder Judicial.