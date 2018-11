Serrat: en Europa "las fronteras y los alambres han sustituido a los caminos"

Santiago de Chile, 19 nov (EFE).- Joan Manuel Serrat lamentó hoy en Santiago de Chile el rechazo a los inmigrantes por parte de una Europa "terriblemente dura y cerrada", donde "las fronteras y los alambres han sustituido a los caminos".

"Una Europa vieja, avara y poco dispuesta a abrir los brazos a gente que necesita ser recibida" que "lamentablemente está viviendo una época muy dura respecto a los procesos migratorios y feroz en cuanto a la solidaridad".

El cantautor hizo estas declaraciones en una rueda de prensa en Santiago de Chile, donde el miércoles ofrecerá un concierto que es un homenaje a su disco "Mediterráneo" (1971), pero también al mar Mediterráneo como espacio.

Como lugar que "está sufriendo una terrible migración por parte de gentes del sur de África, del Asia cercana, que están buscando un lugar" donde vivir en Europa, agregó Serrat.

Un concierto que ser una vuelta a sus primeras canciones y un homenaje al mar, como indica el título de su gira por Latinoamérica "Mediterráneo da capo".

"El título 'Mediterráneo da capo' es, en parte, un homenaje al mar Mediterráneo. Y ese 'da capo' es un dicho italiano que significa volver al principio, es una expresión musical", explicó Serrat.

Probablemente, agregó, "por primera vez salgan juntas a navegar (esas primeras canciones) por un escenario".

Serrat también se pronunció sobre la situación política de Cataluña. "Cuando se produjo la declaración unilateral de independencia de Cataluña, que por cierto duró ocho segundos, que como tiempo no es mucho, yo no era partidario de que se produjera porque pensaba que no nos llevaba a los catalanes ni a Cataluña a ningún lado que nos hiciera avanzar positivamente como ciudadanos", recordó.

Y reafirmó: "sigo pensando lo mismo".

En su opinión, la situación que vive Cataluña sirve para "demostrar el fracaso de la política o de la discusión política como método para avanzar, ya que no se ha producido ningún tipo de progreso en ningún sentido".

"Espero que de alguna manera la situación sea capaz de modificarse", dijo Serrat, que señaló que solo los políticos pueden hacer fuerza "para avanzar en este sentido".

Asimismo, destacó que ninguna institución del Estado está exento de responsabilidad en la situación política catalana: "Cada quien tiene su cuota de responsabilidad y sería bueno que se hiciera cargo de ella".